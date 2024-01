Panorama: así se consigue una mirada de impacto

Ahora, en la era del tik-tok y de los trucos y productos virales, dar con uno que de verdad funcione es un poco como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, querida lectora, hemos encontrado la máscara definitiva. Palabra. Y es que hay un antes y un después desde que se ha convertido en un must beauty para esta redactora (no hay día en que no pregunten cuál es el secreto).