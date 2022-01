El nutricosmético detox que las francesas usan para recuperarse tras las navidades

Por fin descubrimos el secreto de nuestras vecinas para estar perfectas tras las fiestas.

UXÍA B. URGOITI

Enero no es solo el comienzo del año. Para nosotras también supone el momento en el que tenemos que recuperar nuestra rutina de nutrición tras los excesos que hemos hecho en navidades. Porque puede que no nos hayamos podido juntar con todas esas personas que queríamos durante las fiestas, pero comer hemos comido todo lo que hemos querido y un poco más. No se trata de perder kilos, se trata de volver a la silueta que teníamos, y que es la que nos gusta y en la que nos sentíamos cómodas, el pasado 22 de diciembre.

Hace ya varios años que nos hemos dado cuenta de que las francesas no parecen tener este problema. Las apariencias nos decían que ellas era pasar Año Nuevo, porque en Francia no celebran los Reyes Magos y estar como si las navidades no hubieran ocurrido nunca por sus cuerpos. Pues por fin podemos contarte su secreto, se trata de confiar la nuticosmética y en concreto, en un producto detox para ayudarte a eliminar los excesos.

Se puede decir que el caso de las mujeres galas se parece al de Asterix y Obelix, los famosos cómics franceses, pero en vez de ser una poción mágica lo que toman las francesas son unas cápsulas. Pensadas para afinar la silueta, perder kilos de más o drenar tu organismo, el nuevo Concentrado Adelgazante LPG, lo consigue todo de una manera natural. Son unas cápsulas 100 % vegetales, elaboradas a partir de coníferas, encapsulan una fórmula que combina: fucus (alga rica en fibras que combate los antojos gracias a su acción saciante), té verde (estimula la acción quema grasas), mate y guaraná (contienen una alta concentración de cafeína, que impulsa el proceso de quema de grasa), diente de león (conocido por sus propiedades drenantes), cromo (mantiene los niveles de azúcar en sangre), zinc y cobre (para el buen funcionamiento del metabolismo).

'Tomar determinados nutricosméticos ricos en algas, extractos de planta y oligoelementos en el desayuno acelera el metabolismo y elimina toxinas del sistema digestivo, promueve el proceso de metabolización de la grasa, combate la retención de líquidos, ayuda a controlar el apetito y proporciona energía", afirma Laia Puig, responsable de cosmética de LPG. Y parece que esto es algo que saben y practican las francesas para resetear su organismo después de haberse excedido con comidas pesadas, ricas en grasas y azúcares, y alguna que otra copa más de champagne por culpa de unas navidades medio confinadas.

Los efectos de estas cápsulas son tres: te ayuda a no caer en los antojos, estimula la quema de grasas y mantiene los niveles de azúcar en sangre. Lo ideal es tomar dos cápsulas al día, mejor por la mañana después del desayuno y durante dos meses. Además, si lo compaginas con una dieta saludable y con ejercicio, el efecto será mejor y más rápido.