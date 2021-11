La entrevista ofrecida en exclusiva por Angelina Jolie para la edición digital de la revista Woman, deja en evidencia sus tatuajes. Te contamos qué significan.

Woman.es

Cada tatuaje tiene un significado... y si no, que se lo digan a Angelina Jolie. La actriz es una de las famosas con más tinta en su piel y no solo no se arrepiente de ello, sino que muestra todos sus tatuajes con orgullo en cada una de sus apariciones públicas. Lo mismo ocurrió con las últimas fotos de Rosalía junto a su novio en México, en las que se le veía un misterioso tatuaje en la pierna.

La primera vez que vimos sus tatuajes fue durante la campaña con Guerlain que la actriz firmó en Camboya en diciembre del 2015, cuando Angelina estaba dirigiendo el filme 'Primero mataron a mi padre'. Sin embargo, fue el amor de su madre por uno de los polvos de la firma centenaria, lo que motivó a la ganadora de un Oscar a aceptar el proyecto. Además, la artista ha donado el 100% del salario de la campaña a acciones solidarias.

"Notes of a Woman" re-imagines the story of the creation of the fragrance for women who embody modern femininity, who embrace all that life brings and all sides of themselves. #MonGuerlain Una publicación compartida de Guerlain (@guerlain) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 2:38 PST

Para Angelina sus tatuajes son muy importantes y que los haya lucido en la campaña, sin ocultarlos, es sin duda una muestra de su fuerte personalidad. ¿Quieres saber qué significa cada uno de ellos?

1. XIII V MCMX.

Son dos tatuajes hechos por separado. Son números romanos que representan dos cosas diferentes para ella. El XIII o número 13 lo tiene para mostrar que no es supersticiosa mientras que el tatuaje V MCMX lo añadió para tener la fecha de 13 de mayo de 1940, la fecha en la que Winston Churchill dijo: ‘No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas’.

2.El tigre de Bengala.

Es un tatuaje hecho a mano con un estilo de tatuaje tailandés. Tardó dos horas en acabarlo, se lo hizo en 2004 y se lo hizo para celebrar su ciudadanía camboyana.

3.Geo-cordenadas.

Después de eliminar el tatuaje de su primer matrimonio, Angelina Jolie se tatuó las coordenadas de los lugares de los nacimientos de sus seis hijos en su brazo izquierdo. Después se hizo una séptima coordenada pero no se sabe bien qué significa exactamente, aunque algunos dicen que es dónde nació Brad Pitt.

4.Una oración.

Tiene tatuada la frase: ‘a prayer for the wild at heart, kept in cages’, que significa algo así como: ‘una oración por el salvaje corazón, mantenido en jaulas’. Es una forma de invitar al mundo y a ella misma a ser quienes quieran que sean, a sentirse cómodos, a ser libres… sin hacer caso de las jaulas que les rodean. Es una oración para que todo el mundo encuentre su felicidad.

5.Letra H.

Tiene una letra h tatuada en su muñeca izquierda, se dice que es un homenaje a su hermano James Haven.

6.Encantamiento.

En su hombro izquierdo luce un encantamiento budista Pali que sirve para protegerla de cualquier daño.

7."Quod me Nutrit Me destruit."

Lo tiene escrito en su cadera y sirvió para tapar un antiguo dragón del que no estaba muy orgullosa. Al lado de una cruz gruesa y negra está la frase: ‘Quod me Nutrit Me destruit’ que significa: ‘Lo que me nutre, me destruye’.

8.Know Your Rights.

Angelina Jolie rindió homenaje a su banda favorita, 'The Clash' tatuándose esta frase debajo de su nuca. Significa: ‘Conoce tus derechos’ y desde luego, tiene que ver con la lucha de la actriz por los Derechos Humanos de los más desfavorecidos.