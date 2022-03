Este sérum de vitamina C es mi nuevo mejor amigo contra las manchas

Aporta luminosidad al instante, combate las manchas y unifican el tono de la piel. ¿Se puede pedir más? Sí, cuesta menos de 12 euros.

UXÍA B. URGOITI

Las expertas en belleza lo han convertido en el ingrediente de moda. Todas hablan de la vitamina C como lo más deseado por su potente poder antimanchas y porque aporta el tan deseado efecto 'buena cara' al momento. Así que los cosméticos que llevan este potente antioxidante se han convertido en los más buscados en Google.

Nosotras también nos hemos puesto manos a la obra para encontrar el mejor cosmético para probar ese ingrediente del que todo el mundo habla y hemos deducido que lo mejor es usarlo en modo sérum. ¿Por qué? Porque es la opción perfecta al tener una mayor concentración de activos y, por eso, ayudarán a cuidar las pieles maduras retrasando su envejecimiento. Es un chute en toda regla de ese efecto que quieras conseguir, y en nuestro caso es el de la vitamina C.

Según hemos podido investigar el fotoenvejecimiento hace que la piel pierda su luminosidad y aparezcan las temidas imperfecciones como las manchas o las arrugas. La vitamina C es el mejor aliado para combatir los radicales libres, recuperar esa luz natural de la piel, unificar su tono y devolverle vitalidad. De esta forma, gracias a su triple efecto antioxidante, antiarrugas y unificador del tono, es un gran potenciador de luz para piel.

Tras tener claro lo que necesitamos y que buscamos en un sérum con vitamina C, nos hemos encontrado con una novedad que nos ha sorprendido mucho por dos razones. La primera es que es de Garnier, marca a la que nosotras asociamos al cabello, pero que ha lanzado una línea completa para el rostro con este ingrediente y la segunda, por su precio, ya que este sérum con vitamina C no llega a los doce euros. Una buenísma alternativa para empezar a probar.

Se trata de un producto, al que han bautizado 'Sérum anti-machas Victamina C', que tiene una fórmula más concentrada con un 3,5% de este ingrediente del que todo el mundo habla, niacinamida y ácido salicílico. También contiene el poder iluminador natural de los extractos de citrus para, sinérgicamente, reducir en un 43% las manchas.

En seguida vas a notar, por un lado, su acción antioxidante, que se encarga de proteger la piel frente a los principales causantes de envejecimiento cutáneo; a saber: el sol, la contaminación, el estrés... Por el otro, la unificación del tono (eliminación de las manchas) y la luminosidad, dos de los principales motivos por los que se recurre a un sérum de Vitamina C. Y, por último, el efecto antiarrugas, favoreciendo la síntesis de colágeno y elastina. E insistimos que todo por menos de 12 euros.

Nosotras ya lo hemos introducido en nuestra rutina diaria de belleza, ya te contaremos si funciona.