Las expertas en belleza no paran de recomendar estas ampollas de retinol

Se trata de un concentrado con este ingrediente que al parecer va a hacer magia en tu piel.

UXÍA B. URGOITI

-e *Seguro que al igual que nosotras como 'beauty lover' que eres has leído muchas cosas sobre los beneficios del retinol en tu piel. Ahora mismo se trata de uno de los ingredientes de moda entre las expertas en belleza que nos animan a probarlo, e incluso nuestro grupo de amigas hablan de él. Pero lo cierto es que no habíamos encontrado el producto perfecto con el que atrevernos a lanzarnos con este componente del que todas dicen es magia contra las arrugas. Lo que nos da, básicamente, miedo es que sea demasiado agresivo con nuestra piel, ya que se trata de una dermis muy sensible. Pero siguiendo las recomendaciones de las que más saben sobre esto de la belleza y viendo que es un producto que solo se vende en las farmacias, (cosa que no sabemos por qué pero nos da como más seguridad) nos hemos animado a probar las ampollas de las que todo el mundo habla, el 'Ideal Resource' de Darphin.

Lo primero que tenemos que saber es que el retinol es un derivado de la vitamina A en forma de ingrediente cosmético. Se trata de un excelente regenerador celular que tiene la capacidad de estimular la producción de colágeno y ácido hialurónico aportando múltiples beneficios a nuestra piel. Gracias a su gran valor a nivel molecular tiene una extraordinaria capacidad para mejorar la textura y aspecto de la piel. Destacando su poder para combatir las arrugas y líneas de expresión, aclarar las manchas, regular el acné y exceso de grasa, y aportar luminosidad e hidratación al rostro. Vamos, todo beneficios.

Pero ¿cuándo hay que usarlo? Aquí es donde hay que tener cuidado e intentar ser rigurosa porque no es agresivo, pero si podemos decir que es un choque fuerte para tu piel. Así que la mejor idea es que inicies el tratamiento de forma progresiva, aumentando la dosis a medida que tu piel se vaya acostumbrando al producto. Lo ideal es usar los cosméticos con retinol por la noche, aprovechando que la piel realiza los procesos naturales de reparación y regeneración.

Aplicarlo es una cosa muy sencilla y verás como extendemos sobre la piel limpia y seca, sin abusar de la cantidad, y realizando pequeños movimientos con las yemas de los dedos. Evitando las áreas más sensibles del rostro, como el contorno de ojos o los labios.

Nosotras estamos decididas a probarlo, ya te contaremos el resultado.