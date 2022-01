Rebajas 'beauty' en las que debes invertir porque sí merecen la pena

Una plancha de pelo para un cabello perfecto, los cremas de lujo que de verdad funcionan, lo perfumes más eternos... aprovecha los descuentos para meter en tu baño todos los productos de belleza que siempre has soñado.

UXÍA B. URGOITI

Ya sabemos que cuando escuchas la palabra rebajas, tu cabeza piensa en única y exclusivamente en cosas de moda, pero estás muy equivocada. Esta época del año es también el mejor momento para probar nuevos cosméticos, invertir en gadgets 'beauty' o renovar nuestro neceser de maquillaje con algunos de nuestros productos favoritos. Son muchas las tiendas que han puesto descuentos en sus secciones de belleza y esta es nuestra lista de las mejores compras que puedes hacer para aprovecharlas. Toma nota.

Plancha de pelo ghd

¿Siempre has soñado con las planchas de pelo de la marca de la que todo el mundo habla? Pues las rebajas es el momento para conseguirlas. Este modelo de ghd 'original styler' es la herramienta ideal para todo tipo de cabello, tanto corto como largo o media melena. Incorpora tecnología cerámica de un sensor que ofrece una temperatura de peinado óptima de 185º de raíces a puntas para un acabado brillante, suave y duradero. En El Corte Inglés tiene un descuento de un 18% y se quedan con un precio de 128 euros.

'Couture Colour Clutch' de Yves Saint Laurent

No vas a poder resistirte a una de las últimas novedades de Yves Saint Laurent Beauty. Las nuevas sombras de ojos de múltiples acabados inspirados en dos ciudades. París, la ciudad de M. Saint Laurent y Marrackech, el sueño de Majorelle como su última inspiración. Su estuche presentado en un clutch acolchado de cuero sintético, adornado con el icónico logotipo de Yves Saint Laurent en tono dorado es pura fantasía. La puedes encontrar en Sephora casi a la mitad de precio, pasa de costar 99 euros a 55.

'L' Essentiel Natural Glow' de Guerlain

Es sin duda, nuestra base de maquillaje favorita. Su fórmula está hecha en un 97% con ingredientes naturales y da un acabado natural y luminoso que dura más de 16 horas. Su textura suave y sedosa, se funde con la piel para crear la cobertura que desees, aunque ya te decimos que es entre ligera y media. Una tez perfecta y fresca. 'L’Essentiel' deja a la piel respirar: hidrata, equilibra y protege la piel de la polución. En Druni tiene una rebaja de 47% y se queda con un precio de 29,95 euros.

'La Vie Est Belle L'Éclat' de Lancôme

Es el momento perfecto para que conozcas este perfume, el preferido de Julia Roberts. Una composición radiante, que se compone de los ingredientes naturales más nobles: Absoluto de flor de Azahar, esencia de Bergamota Y Bouquet de Flores Blancas. EL'Absoluto de Flor de Azahar es la base resplandeciente de este perfume dulce y duradero para mujer, iluminado por la frescura sofisticada de la Bergamota y realzado por un Bouquet de Flores Blancas. Aprovecha que en Douglas tiene un 70% de descuento y se queda con un precio de 39,99 euros.

'Radiance Glow Daily Vita C' de Ren Clean Skincare

Puede que esta marca no te suene, pero te diremos que es una de las más buscadas por las expertas de belleza. Esta crema hidratante es uno de sus super ventas y se lo debe a la delicadeza con la que trata la piel, no causa irritación y es adecuada para todo tipo de cutis. Y sí, incluso la piel sensible puede obtener su luminosidad. Con una mezcla brillante de vitamina C estabilizada, magnesio y extracto de Tara Pod, esta es una crema para la cara que mejora su brillo natural y le permite brillar a su manera. En Sephora tiene un descuento increíble y pasa a costar menos de 14 euros.

Luna Mini2 de Foreo



Hemos oído hablar tanto de ellas que hemos decidido que es el momento. Vamos a empezar por el modelo Luna Mini 2 que es un limpiador y masajeador facial que te ofrece una limpieza profunda y efectiva. En tan solo 1 minuto, 2 veces al día, eliminarás la suciedad, grasa y células muertas de la piel. Gracias a sus suaves filamentos de silicona y sus 8 intensidades, disfrutarás de una piel limpia, radiante y sana. La sofisticada tecnología de pulsaciones T-Sonic ™ y las 3 superficies de limpieza transformarán la manera que cuidas tu piel. No necesita cabezales de recambio. En El Corte Inglés tiene una rebaja de un 20% y se queda con un precio de 95,20 euros.

'Bio-Performance Advanced Super Revitalizing' de Shiseido

Por fin vas a poder probar una crema de lujo. Se trata de un avanzado tratamiento de 24h, que lucha contra los signos prematuros de envejecimiento, tales como: deshidratación, finas líneas, y la irregularidad en la textura de la piel. Contiene Ácido Súper Bio-Hialurónico aumenta y retiene la hidratación. Textura apta para todo tipo de pieles. Crea una piel resistente al envejecimiento. Efecto de piel más alisada líneas y arrugas reducidas. En Druni tiene un 49% de descuento y se queda con un precio de 69,95 euros.