Proteger e hidratar nuestra piel es imprescindible para lograr un bronceado bonito y duradero.

Tamara Conde

Con el verano a la vuelta de la esquina y nuestras infinitas ganas de coger un poco de color, ha llegado esa época del año en la que los protectores solares se convierten en un imprescindible. No importa el tipo de piel que tengas, si grasa o más seca, la crema protectora es un 'must' antes de salir de casa y ya no solo para disfrutar de un día de piscina o playa, sino que también debemos incorporarlo a nuestra rutina diaria. Y aunque el protector facial es muy importante, no debemos olvidarnos del corporal.

En verano, todas buscamos tener una piel bronceada a la par que saludable y agradable a la vista. Y para conseguirlo, es tan fácil como hacerse con el protector solar que mejor se adecue a tu tipo de piel y a tus necesidades. Es por ello, que te dejamos una selección de los mejores protectores solares corporales, para que te hagas con el que más se adapte a ti.

Freshly Cosmetics

Compuesto por la Healthy Protection Facial Sunscreen y la Healthy Protection Body Sunscreen, este pack (para la cara y el cuerpo) de la marca Freshly Cosmetics ofrece una protección SPF 50 con una textura fluida y fácil aplicación sin tacto pegajoso. Es apto para todo tipo de pieles y tiene un precio de 59 euros.

Lancaster

Lancaster tiene fama de ser una de las mejores marcas de protectores solares ya que ofrecen productos respetuosos con el océano y una amplia gama de texturas en fórmulas limpias, veganas y biodegradables. Si lo que buscas es un bronceado rápido, este es el producto que necesitas. Se trata de una aceite bronceador tipo spray sin efecto graso de secado rápido y efecto satinado. Muestra la piel más luminosa y la mantiene hidratada de forma duradera.

Isdin

En verano también hacemos deporte (o por lo menos lo intentamos) y es uno de los momentos en los que más hay que protegerse del sol. Gracias a su rápida absorción y textura ligera, es ideal para zonas pilosas y cuero cabelludo y, además, también puede aplicarse sobre la piel mojada.

La Roche Posay

Si por algo destaca La Roche Posay es por ofrecer productos ideales para pieles sensibles. Concretamente, este protector solar pertenece a la gama Anthelios que se centra en pieles reactivas y con tendencia a la intolerancia solar. Es una leche hidratante que utiliza la tecnología Netlock que combina una protección solar ultra alta y resistente en una fórmula más respetuosa con la vida marina.

Hawaiian Tropic

"Estés donde estés, el spray te transportará a Hawái con nuestra característica fragancia de coco y la deliciosa fórmula también está fusionada con coco y mango", así es como se define este producto de Hawaiian Tropic perfecto para aquellas que quieren lucir moreno. Se trata de un protector bronceador en bruma muy sencillo de aplicar. ¿Su precio? 11'99 euros.

Vichy

Para las pieles más secas o las que buscan hidratación por encima de todo, este novedoso producto de Vichy es el ideal. Se trata de un agua protectora con textura acuosa con una fórmula enriquecida con ácido hialurónico de origen natural para hidratar tu piel.