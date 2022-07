Lo único que necesitas llevar a la playa este verano: el protector solar antimedusas

'Safe Sea' es la única crema solar del mercado que te asegura que los animalitos que flotan no van a dejar marca en tu cuerpo.

UXÍA B. URGOITI

Nos llevan avisando varias semanas, así que luego no vas a poder quejarte. Al parecer este verano se dan las condiciones perfectas en el Mediterráneo para que haya una gran presencia de medusas en su agua. No hay que ponerse nervioso, pero es verdad, que es mejor ir tomando precauciones para no tener que lamentarnos luego. Es verdad que la picadura de este animal marino no es mortal, pero si muy molesta, aunque también depende de la especie.

Aunque hay mucha gente que dice que no es para tanto, hay que saber que durante el verano del 2021 Cruz Roja atendió a 350.000 personas, de las cuales el 20% fueron picaduras de medusa.

Verano tras verano, las asistencias sanitarias van en aumento. La llegada de estos animales gelatinosos a las costas es cada vez más temprana y abundante. Por lo que, en los últimos años, podemos encontrar ejemplares surcando las aguas mediterráneas desde las primeras semanas de abril, hasta finales de septiembre.

Así que hay que empezar a tomarlo en serio. Pero ¿se puede hacer algo para evitarlas?

Pero todas tranquilas porque creemos que hemos dado con la solución para que te puedas bañar tranquilamente en las aguas del Mediterráneo, y está basado en la misma técnica que Nemo, es decir, la que usa el pez payaso, que es la especie a la que pertenece este personaje de Disney. Los solares Safe Sea han desarrollado una tecnología que, además de su factor de protección solar alto (SPF50), actúa como 'antimedusas' y protegen la piel del contacto con estos animales, evitando a su vez la picadura. No son repelentes, sino inhibidores. Lo que hacen a través de sus ingredientes es mantener a estos animales e insectos lejos de la piel, pues los seres humanos atraemos a todos ellos simplemente por el acto de emanar calor y sudar, así como desprender perfumes y olores derivados de las cremas.

Para evitar esto, el repelente forma una especie de barrera sobre la superficie dérmica. Lo han logrado con activos como el DEET, un compuesto químico que confunde los receptores de estos animales e interfiere en su percepción haciéndoles creer que son olores ambientales. Lo que hace el inhibidor de esta crema solar a través de sus ingredientes es bloquear directamente las células sensoriales de los tentáculos de las medusas justo cuando se activa el proceso de quema o picadura. Es decir, las medusas sí entran en contacto con nuestra piel, pero no nos detectan como presa, así que no pican.

Es el mismo sistema de defensa que usa el pez payaso para poder vivir dentro de una anémona y que no le hagan efecto sus picaduras.

Por supuesto es 'reef friendly', lo que significa que no desprende activos en el mar, además de ser 'cruelty free' y vegana.