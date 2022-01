El aroma de estos productos van a decir te quiero de forma alta y clara.

UXÍA B. URGOITI

El mundo se divide en dos tipos de personas: las que aman San Valentín y las que odian cualquier referencia a esta fecha del 14 de febrero. Pero parece que los tiempos cambian y cada vez son más los que no quieren llenar su casa de corazones pero que si quieren tener un detalle con esa persona especial para ellos y decirles con un regalo lo mucho que les quieren. Ese obsequio tiene en los perfumes su mejor idea, ya sea para renovar el que usa siempre el destinatario de nuestro presente o para que conozca uno nuevo. Con olor a limpio, cítricos, a nardos o los que huelen a algodón de azúcar que son una de las tendencias más fuertes de esta temporada. El caso es que entre las últimas novedades y los clásicos de siempre vas a encontrar el perfecto para el Día de los Enamorados.

Muchas marcas se visten de gala para celebrar esta fecha mágica, con packaging especiales o con claras referencias al amor.

Antes de que te decidas por un perfume para regalar por San Valentín, te damos una serie de consejos para que le des a esa persona y saque todo el provecho a tu regalo. Lo primero que debes saber es que no se debe vaporizar en gran cantidad, tan sólo un pequeño toque en las muñecos. Tras hacerlo, deja que el producto respire para que se mezcle bien con tu piel y las notas se asienten. No frotes las muñecas, eso hace que desaparezca su intensidad. La primera sensación que se va a llevar es lo que llamamos notas de entrada, para descubrir todo el aroma en su recorrido, hay que dejar que evolucione, así sabrá seguro si le gusta o no.

Y el mejor truco que le puedes dar para que el perfume le dure mucho más tiempo, es decir, todo el día, es que se perfume el cabello. Además de aplicarlo en las muñecas, que eche un poco de su aroma en su cepillo, al cepillarse el cabello con él, su olor se esparcirá por todo el pelo, que lo retiene mucho mejor que la piel, así que cualquiera que se acerque, olerá su nuevo regalo de San Valentín. Estamos seguras de que esa persona que se acerque le va a preguntar por él y será entonces cuando el presenta tenga su efecto deseado, esa persona se va a acordar de ti.