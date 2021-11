Los mejores calendarios de adviento 'beauty' de esta Navidad 2021

Vas a alucinar con todo lo que llevan dentro. No hay navidades sin nuestra sorpresa de belleza diaria. Estos son nuestros favoritos de la temporada.

UXÍA B. URGOITI

Desde hace unos años los calendarios de adviento 'beauty' se han convertido en una tradición más de nuestra Navidad. Las fans de los productos de belleza encontramos en estos packs una original manera de descubrir nuevos productos cada día. Y si resulta que la loca de los cosméticos es tu hermana, tu madre o tu mejor amiga, estos objetos de deseo son el mejor regalo adelantado de Navidad que les puedes hacer. Hace algunas temporadas eran muy pocas las marcas de belleza que hacían su calendario de adviento, pero en la actualidad casi todas lo tienen. Así que para que no te pierdas entre tantas opciones, te contamos cuáles son nuestros cinco calendarios de adviento 'beauty' para esta Navidad 2021.

Calendario de Adviento Clinique

Este calendario lleva los 24 productos más famosos de tratamiento y maquillaje de Clinique. Calendario de Adviento 24 regalos favoritos de tratamiento y maquillaje de Clinique. Tiene un valor de más de 250 euros. Un regalo que te va a permitir disfrutar. Incluye el sistema de 3 pasos, los favoritos en hidratación, los más vendidos de maquillaje, el desmaquillante preferido de muchas 'beauty fans' y mucho más. El calendario de adviento de belleza más completo valorado en 250€ y que tiene un precio de 99.

'The MORE, The Merrier Advent Calendar Kit' de Benefit

El calendario de adviento de Benefit encierra los 12 productos más vendidos de la marca en prácticos tamaños de viaje y miniatura. Cada día, abres un nuevo regalo y descubres tus productos preferidos, así como las novedades, a un precio muy favorable. Su precio es de 69,99 euros.

Calendario de adviento Biotherm

Todos los productos de hidratación de la marca en un solo calendario. Disfruta de una piel hidratada y perfecta durante todo el 2022 gracias a todo lo que vas a encontrar en cada una de sus ventanitas sorpresas. Tiene un precio de 63 euros.

Calendario de adviento de OPI

En OPI han seleccionado los tonos más icónicos de la marca para que puedas expresar y celebrar también con tus uñas la tan ansiada vuelta a la normalidad. Cuenta los días que quedan para la mejor época del año con nuestro Calendario de Adviento y pon color a tus fiestas. Su precio es de 99,95 euros.

'La Fábrica de Regalos', de L'Occitane

Escondidos en sus casillas, encontrarás los emblemáticos tratamientos corporales de Verbena y Almendra, Tratamientos faciales premium que incluyen el esencial 'Sérum Reset' y el 'bestseller' de la marca, la icónica crema de manos de Karité. Además, este calendario está hecho de cartón 100% sostenible.