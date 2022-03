Renueva tu manicura para iniciar la temporada primaveral y únete al 'team' más atrevido.

Cecilia Franco

Estamos siempre muy pendientes del Instagram de María Pombo. La 'influencer' ya no solo levanta pasiones por todo lo que alberga su vestidor, sino también por el color de sus uñas. Ya teníamos claro que no descarta ninguna tendencia, pero nunca imaginamos que su manicura diera tanto que hablar. Cuando María sale de su centro de belleza de confianza, la espera por conocer el veredicto de su querido 'papín' es una realidad. Pero, más allá de cualquier opinión, lo que también es una realidad es que saltan todas las alarmas 'beauty'. Porque todo lo que María lleva tiene un componente 'trendy' que no puede pasar desapercibido. Y si renueva sus uñas para iniciar temporada con un llamativo color, significa... ¡alerta tendencia!

Con la nueva manicura de María Pombo ya podemos dar por iniciada la temporada primaveral. Es cierto que con la llegada del buen tiempo, nos gusta dejar atrás los tonos neutros y empezar a experimentar con un extra de color. Algo que también sucede y se ve reflejado en nuestras uñas.

Dicen que las manos hablan por sí solas, y lo cierto es que las manos de María Pombo anuncian el inicio oficial de la temporada más atrevida. Puede que cuando hablamos de un diseño de uñas primaveral, te vengan a la mente los clásicos tonos nude, tonos pastel, es decir, tonos bastante suaves y relajados. Pero la realidad es que esta primavera viene con mucha fuerza y esperanza y así lo ha querido demostrar la 'influencer'.

De hecho, es que vamos a olvidar un poco esos tonos dulces y vamos a arriesgar por primera vez con una manicura flúor llena de alegría y vitalidad. Más concretamente, apostaremos por un tono verde como el que mostró María a través de sus historias de Instagram.

Los mejores kits para lucir manicura semipermanente sin salir de casa Ver 7 fotos

Lo que está claro es que esta primavera los tonos neón van a ser la gama de color más demandada en los centros de belleza. Pero el tono verde, por su componente esperanzador lleno de suerte, y claramente por tratarse de uno de los colores estrella de la temporada, se va a colar en tu manicura de alguna u otra forma.

-El inesperadísimo truco para que tu manicura se seque en segundos ¡con los mismos ingredientes que una ensalada!

-¿Manicura sin esmalte? Te presentamos la manicura japonesa.

Tienes la opción de acudir a un profesional y optar por el color de moda con el 'nail art' o, simplemente, probar con un sencillo diseño. ¿No tienes tiempo y prefieres primero probar en casa? También puedes hacerte con un kit de manicura semipermanente y probar con los tonos flúor de moda. ¿Te atreves?