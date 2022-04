La nueva colección de maquillaje de M.A.C para esta primavera es tan bonita que se las va regalar a todas tus amigas

Sus colores celestiales, que emulan el cielo nocturno en verano, van a protagonizar todos tus 'make up' de la temporada.

UXÍA B. URGOITI

Si hay algo innegable ahora mismo en el mundo del 'make up' es que tienes que tener en tu neceser de maquillaje color y mucho iluminador. Porque el 2022 es el año de la luz, el retorno de la alegría tras una etapa complicada para todos y eso hay que celebrarlo. Si compartes nuestra filosofía la nueva colección de M.A.C Cosmetics, 'Magnificent Moon', te va a encantar.

Solo con verla ya te vas a enamorar y vas a necesitarla entera. Su inspiración está basada en los colores celestiales para emular un cielo nocturno. Se trata de una constelación de tonos nuevos para los ojos, los labios y el rostro, todos juntos puedes crear un maquillaje que va a parecer iluminado por el brillo de la luna. ¡Una verdadera preciosidad!

Pero es que además, el packaging es tan ideal. Cada producto está encapsulado en un estuche de inspiración astral que aparece grabado con estrellas doradas y la luna creciente. Esta línea de edición limitada está impregnada del humor festivo de la luna en todo momento, es tan bonita que vas a querer regalársela a tus amigas para que la disfruten tanto como tú.

El problema es que esa idea de tenerla perfecta, sin usar, no te va a durar mucho por muy bonita que sea, ya que está pensada para que la uses una y otra vez con tus 'looks' de primavera y verano. 'Ya que te permite crear una gran variedad de maquillajes, desde los más naturales a los más supersofisticados', asegura Mariam Khairallah, maquilladora profesional sénior la firma.

Los tonos están elegidos para que combines los colores brillantes de las estrellas con los mates de la luna cuando la noches empieza a entrar en verano. 'La paleta 'Eye Shadow x 6: Magnificent Moon' incluye la combinación perfecta de sombras cálidas y suaves', dice Mariam. 'Utilízalas para definir, diseñar y crear la forma de delineado de ojos que prefieras mezclándolas con los tonos negros más intensos'.

Pero si te ha gustado la paleta para los ojos, vas a alucinar con la del rostro. 'Extra Dimension x 4: Surrounded By Stars' está lista para ayudarte a brillar bajo la luna con cuatro tonos brillantes, superventas y nunca antes vistos pensada para crear 'looks' alucinantes con un acabado luminoso y efectos multidimensionales.

Y claro, en una colección de esta marca no podían faltar los labiales, pero todos en una constelación de nuevos tonos etéreos de 'Matte Lipstick/Magnificent Moon'; desde el neutro melocotón de 'Hey Moon' al sofisticado burdeos intenso de 'Moon And Back'.

Puedes rematar tus labios con los perfiladores de la firma, famosos en el mundo entero y que se visten de este mismo packaging tan idea. 'Estos extraordinarios colores 'Matte Lipstick' con nuevos tonos neutros se pueden combinar con nuestros icónicos perfiladores para crear los dúos más bellos de definición labial', añade la 'make up artist' de la firma.

Nosotras nos hemos enamorado del diseño y conocemos de sobra la calidad y los resultados que nos da la firma americana. Así que esta colección se va a convertir en el regalo que le vamos a hacer a nuestras amigas esta primavera y a ¿qué tal para el Día de la Madre?