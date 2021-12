Laura Escanes tiene la manicura de Navidad más divertida

La nueva 'nail art' de la 'influencer' es nuestra nueva obsesión navideña.

UXÍA B. URGOITI

Estamos completamente seguras de que ya tienes tus 'looks' de Nochebuena y Nochevieja completamente pensados e ideados. Pero ¿has pensado en tus uñas? Si eres de las que no dejan ningún detalle al azar, ya tendrás en mente alguna idea. Nosotras la hemos encontrado, una vez más, en una de nuestras mayores fuentes de inspiración, Instagram. Esta vez la tendencia que vamos a llevar en nuestras manos nos ha llegado de una de nuestras 'influencers' favoritas, Laura Escanes.

Nada más verla nos hemos enamorado de esta manicura navideña que luce la catalana. Y esto no es cosa fácil, ya que llevamos todo el mes de diciembre buscando y rastreando nuestras cuentas favoritas de 'nail art' para encontrar justo lo que estamos buscando. Primero nos encantaron las 'glitter nails' y luego nos encaprichamos de la francesa invertida, pero hasta que no hemos visto la de Laura Escanes no nos hemos decidido, esta es pura fantasía. Porque si además de elegante, quieres ser original, divertida y que te invada el espíritu navideño, esta es la tuya.

Sin duda, el protagonista de esta manicura navideña de Laura Escanes es el rojo, que ya sabes que es el tono de la Navidad, pero lo que más nos gusta de las uñas de la 'influencer' son los dibujos festivos en forma de detalle que le ha añadido: un gorrito de Papa Noel y otra uña rayada en blanco y rojo como los bastones de caramelo tan típicos de esta época del año.

Otra de las ventajas que tienen las uñas de Laura es que te las puedes hacer con cualquier forma que lleves. Ella las luce almendradas, pero no importa si a ti te gustan en forma de punta o redonditas, van a quedar igual de perfectas. Así que ya tienes tu manicura para estos próximos días.

Pero la catalana no es la única que se ha apuntado a las 'christmas nails', Instagram está llena de ideas para que te inspires, pero todas con los mismos detalles: el rojo como protagonista y detalles como el gorro de Papa Noel, y si te apetece pues añadirle un toque de 'glitter', le va a dar el punto festivo que estabas buscando.

Y si te atreves, ¿qué te parece incluir un reno? a que no puede ser más ideal.