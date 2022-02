El bálsamo desmaquillante coreano que ha cambiado nuestra rutina de belleza

La limpieza de tu cara va a pasar a ser de una obligación a un placer gracias a este producto de la firma Belif.

UXÍA B. URGOITI

Tenemos que reconocerlo por mucho que nos duela. Tenemos una piel regulera, demasiado sensible y a la que todo le afecta. Para nosotras la rutina de belleza, mañana y noche es algo más que obligatorio porque si no nuestro rostro sufre mucho. Nos cuesta muchísimo encontrar los productos cosméticos que no nos piquen y que no nos dejen la piel tirante como una colchoneta. El mayor problema lo encontramos con los desmaquillantes, que suelen ser muy agresivos para limpiar en profundidad y, si la tuya es sensible, nos cuesta la vida encontrar uno que no la irrite y nos deje rojeces.

Pues bien, hemos encontrado un bálsamo desmaquillante coreano que es súper respetuoso con la piel sensible y la deja limpia y suave y que ha hecho que este paso en nuestro día a día frente al espejo se haya convertido de un suplicio a un verdadero placer.

Se trata del 'Aqua Bomb Makeup Removing Cleansing Balm' de Belif, a la venta en Sephora y que es capaz de eliminar incluso el maquillaje más resistente sin irritar la piel.

Pero no es que para nosotras haya cambiado el resultado, sino que el proceso también ha dado un vuelco. Hemos empezado a disfrutar de nuestra limpieza de cara, ha pasado de sufrimiento a placer con solo pasarnos a este producto asiático.

Al tratarse de un bálsamo, solo se tiene que calentar un poco en las manos y masajearlo por la cara con cuidado. Y aquí es cuando empieza la magia porque en contacto con el calor la piel, se deshace y se transforma en una especie de aceite que arrastra con delicadeza todo el maquillaje y suciedad de la piel.

Pero además de los ingredientes y la efectividad de esta nueva maravilla llegada desde Corea, es que se trata de cosmética sensorial, una belleza que se traduce en sensación de bienestar y sentimientos positivos. Este bálsamo está pensado para transportarte y evocar emociones relajantes, emocionantes, o enérgicas a través de los sentidos. Y ya te decimos que funciona. Porque consigue estimular nuestros sentidos podemos alcanzar una increíble calma y de confort, capaz de convertir nuestra rutina diaria en un verdadero ritual de belleza.

Su técnica es muy sencilla y consigue en poner en juego casi todos los sentidos que usas a la hora de tu rutina de belleza. Para el olfato, un balance de aceites esenciales y aromas que evocan a las emociones y recuerdos. Mientras las diferentes texturas juegan con el tacto y la vista, generando una agradable sensación al usarlo.

Puedes encontrarlo en Sephora y te podemos asegurar que para nosotras ha habido un antes y un después en nuestra rutina de belleza.