Esta es la flor que va a salvar tu piel durante los meses más fríos

La caléndula ha demostrado ser el mejor armar contra la sequedad y la tirantez, dos males que sufre tu rostro al enfrentarse a a las bajas temperaturas. Estos productos 'beauty' con este ingrediente van a ser tus mejores aliados.

UXÍA B. URGOITI

Seguro que te las encontrado en más de una ocasión por el campo y no le has hecho mucho caso. La caléndula es una flor de color naranja anaranjado que entre las propiedades que tiene se encuentran las de nutrir y reconfortar la piel, arropándola y limpiándola tan profunda como suavemente. Los beneficios para las pieles secas y maduras de este ingrediente son muchísimos, pero se multiplican por tres en los meses de mucho frío. Como bien nos explica Begoña Gómez, experta en tratamientos y piel de Yves Rocher. 'Ha alcanzado la categoría de planta medicinal, y motivos no le faltan. Tiene propiedades calmantes y reparadoras en la piel y proporciona un efecto relajante que hace que disminuya cualquier irritación que tengamos en la dermis provocada por la sequedad. También tienen efecto antiinflamatorio y antibacteriano y se adapta perfectamente a las pieles más sensibles -o sensibilizadas por el frío-. Además, aporta un extra de nutrición indispensable en invierno'.

Por eso, si eres de piel sensible y cuando bajan las temperaturas la notas mucho más tirante, es el momento de introducir en tu rutina de belleza uno de estos productos.

Leche desmaquillante, de Yves Rocher

Esta leche desmaquillante retira toda la suciedad de tu rostro de forma suave y libera la piel de todas tus impurezas, dejándola perfectamente limpia y lisa. Está formulada con caléndula bio, con propiedades alisantes. Su precio es de 7,95 euros.

'Calendula Petal Mask' de Kiehl's

Se trata de una mascarilla facial calmante que aporta hidratación al instante a la piel. Con una alta concentración de extracto de caléndula y aloe vera. Además, ayuda a tu dermis a abordar los signos visibles de malestar, como sequedad y enrojecimiento. Su precio es de 21,99 euros.

'Champú & gel de ducha de caléndula' de Weleda

No existe piel más delicada que la de los bebés y en realidad, este producto está pensado para ellos. Limpia suavemente piel y cabello. Aceite de sésamo procedente de cultivos biológicos controlados y aceite de almendra mantienen la hidratación de la piel, la protegen de la sequedad y dejan el cabello suave y sedoso. El extracto de caléndula, planta medicinal, procedente de cultivo biológico controlado, calma la piel. Su precio es de 8,95 euros.

'Tónico facial de caléndula' de Ziaja

Es un tónico perfecto para su uso diario en rostro y cuello. Hidrata, revitaliza y calma la piel irritada. Devuelve pH adecuado y prepara la piel para el tratamiento cosmético adicional. Su precio es de 1.99 euros.

'Jabón natural de caléndula' de Yerbas Vivas

Está elaborado exclusivamente con aceites vegetales naturales y extractos de plantas aromáticas. En este caso la caléndula calma la piel con eccemas y psoriasis evitando el picor y disminuyendo las rojeces. Todos los jabones de la marca están fabricados con un procedimiento artesano “en frío” para lograr un magnífico jabón suave y rico en glicerina que lo hace apto para todo tipo de piel. Su precio es de 1,95 euros.

'Loción suavizante pur caléndula' de Yves Rocher

Tonifica, suaviza las líneas de expresión y deja la piel con una sensación de confort única mientas hidrata y devuelve a la piel su luminosidad natural. Su precio es de 7,95 €.

Descubre esta flor que va a dejar tu piel como la de un bebé.