El sol no avisa y ahora que comenzamos a sentarnos en las terrazas a tomar algo, te quemas sin darte cuenta. Empieza a usar cosméticos que te protejan del todo de los rayos UV.

UXÍA B. URGOITI

Ya está aquí la primavera y comienzan con ella las maravillosas citas del terraceo. No hay cosa que nos guste más que salir de trabajar, ya sea en la oficina o desde casa, y quedar con nuestras amigas en la terraza de siempre, aprovechando el solecito del atardecer. Una verdadera maravilla. Si eres como nosotras, que ve en este pequeño momento una de las mejores cosas del mundo, también tienes que saber que tiene su partecita mala y es que ese sol, que tanto nos gusta y que como está desapareciendo pensamos que no tiene casi efecto, es bastante dañino para nuestra piel. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con él. Lo mejor que puedes hacer, antes de salir de casa corriendo a tu cita, es untarte bien la cara de tu crema facial con protección solar, dato súper importante.

Si tienes que ponerte a elegir el protector solar perfecto para tu rostro, tienes que tener en cuenta como es para dar con el adecuado. Como cualquier otro tipo de producto de cuidado facial, el protector también debe adaptarse a los requisitos de cada piel, aunque bien es cierto que todas coinciden en lo mismo, algo básico y esencial, y es que el SP50 es preferible ante uno más bajo, pero cumpliendo a la par la promesa de no dejar una especie de velo blanco sobre la cara que evidencie el uso de la crema solar y consiga crear un efecto máscara con un tono demasiado pálido, desentonando totalmente con el resto del cuerpo. Nosotras creemos que hemos encontrado una que te va a encantar.

Durante el entretiempo es normal confiarse con el sol. Esa sensación de calorcito, sin ser agobiante, es súper gustosa, lo que hace que bajemos la guardia con respecto a la protección. Quemarse es muy fácil en estas circunstancias y protegerse es fundamental. Pues en Isdin tienen una crema solar ideal para estos días de primavera: 'Fusion Water'.

Se trata de un fotoprotector facial de fase acuosa con textura ultraligera, por lo que se absorbe rápidamente sin que te haga ese efecto máscara, que no irrita los ojos y que específicamente diseñado para su uso a diario en actividades al aire libre, es decir, que si en vez de tomarte una cerveza con las amigas eres de las que le gusta a salir a correr, también te vale. Cuenta con alta protección UVB y UVA SPF50 y además proporciona una hidratación intensa de absorción inmediata.

No te lo decimos solo nosotras, es que se trata del fotoprotector más vendido en las farmacias de España, Portugal, México, Argentina, Perú, Colombia y Chile; y se comercializa ya en más de 50 países de todo el mundo. Se ha testado en condiciones reales de alta radiación solar, tiene una tolerancia óptima para todo tipo de piel, incorpora la tecnología 'Wet Skin' que permite la aplicación incluso sobre la piel húmeda manteniendo su factor de protección, y es 'Sea Friendly' ya que está formulado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Es mineral oil-free, no comedogénico, hipoalergénico (formulado para minimizar el riesgo de alergia), no deja residuo, y está indicado para todo tipo de piel, incluso piel grasa, atópica o sensible. Vamos, que lo tiene todo para que hagas tu amado terraceo sin tener que preocuparte de cosas como los Rayos UV y el envejecimiento de tu piel.