El mejor calendario de adviento de la historia de Zara ya está aquí: desvelamos sus 25 productos de maquillaje

Maquillaje, Zara y Navidad. ¿Se puede pedir más? La marca gallega ha lanzado su calendario de adviento de belleza por tercer año consecutivo; y esta vez ha superado todas nuestras expectativas. ¡Gracias, Zara Beauty!

SILVIA VÁZQUEZ

Un año más Zara ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad poniendo a la venta su calendario de adviento; y esta vez es justo lo que deseábamos porque ¡viene repleto de los productos de maquillaje de Zara Beauty!

Parece que Marta Ortega ha escuchado nuestras plegarias y, en lugar de llenar las 25 cajitas de fragancias, velas y geles como ocurría en las ediciones previas, este 2022 ha querido endulzarnos la espera de la época más mágica del año renovando nuestro neceser a golpe de labiales, iluminadores, brochas, pintaúñas y demás artículos de maquillaje. ¿Lo mejor? Que incluye tanto algunos de los 'best sellers' de su colección -por ejemplo, su novedoso 'eyeliner' recargable- como algunos productos especiales recién lanzados para la ocasión.

Nosotras hemos podido ver lo que oculta cada compartimento y nos atrevemos a decir que es el mejor calendario de adviento de la historia de Zara. Eso sí, también es el más caro, ya que en los dos años anteriores tenía un precio de 99,95 euros y esta vez asciende hasta los 129. Y, por si no puedes aguantar la espera, a continuación te dejamos el listado de todos los secretos que guarda en su interior.

Laca de uñas '202 Clarity', manifesto color stick '251 Divine', micro edit jewelry stickers, 'Fashionably London' fragranced hand & body cream, quartz veil liquid eyeshadow '811 Starry universe', laca de uñas '154 Perfection', iluminador '213 Rhea', eye color stick '805 Féline', rizador de pestañas, colorete '134 Beaming', manifesto color stick '142 Truth', 'Elegantly Tokyo' fragranced hand & body cream, brocha de ojos #1, laca de uñas '801 Easy', nourishing jelly oil '990 Exquisite', barra de labios Cult Satin '107 Fellas', laca de uñas '609 Original', sombra de ojos dúo '406 Bluesy / 722 Boss', the line-up refillable automatic eyeliner '810 Midnight show', barra de labios Ultimatte Matte 'um702 Premiere night', brocha Kabuki foundation, bálsamo de labios tinted balm '200 Holo balm', ultimatte matte liquid lipstick '602 Reign', the blender make up sponge y paleta de sombras de ojos 'Midnight hour'.

- Los mejores calendarios de adviento de maquillaje por los que vas a querer adelantar la Navidad 2022

- Así son las tiendas físicas de Zara Beauty en España donde puedes comprar la colección de maquillaje

Por supuesto, Zara no es la única enseña que se ha sumado a esta tradición navideña. Aquí van algunos de nuestros calendarios de adviento de belleza preferidos del 2022, que son un regalo (¡o autorregalo!) perfecto para amenizar la espera.