¡Extra de verano! Novedades que pueden marcar la diferencia en tu rutina de belleza

Calvin Klein ha reimaginado su clásico CK One, icono de los 90, con CK One Essence, una versión más intensa y enérgica destinada a cautivar a una nueva generación. El perfumista Alberto Morillas, creador de la fragancia original, ha reimaginado la fórmula, respetando el ADN de la composición original, añadiendo un toque moderno. CK One Essence comienza con una salida vibrante de bergamota y naranja sanguina, seguida de un corazón construido sobre una selección de tés que aporta una frescura muy actual a la fórmula. Las notas de fondo combinan la calidez y sensualidad de un almizcle reciclado de la industria papelera con un acorde amaderado y cremoso de sándalo. Lo mejor: no es una edición limitada de verano, podrás disfrutar de esta nueva fragancia durante todo el año. Precio: 67 euros, 50 ml.