Los neceseres espaciosos y compactos que adorarán las chicas que no pueden viajar sin sus cosméticos

Ahora que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, es hora de poner a punto el neceser y para ello vas a necesitar hacerte con uno que no solo sea bonito sino que además sea lo espacioso. Estos son nuestros favoritos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Cualquiera que haya viajado alguna vez en avión, sabe lo difícil que es encajar en un solo neceser todos los productos de belleza, especialmente si no facturas la maleta, ya que no te queda más remedio que ajustarte a las limitaciones impuestas por la normativa. Sin embargo, pese a que hay personas que se les da muy bien eso de reducir a la mínima expresión los cosméticos con los que viaja, si para ti lo difícil es no viajar con más potingues que ropa en la maleta, entonces necesitas nuestra ayuda.

Para poder encajar todos los productos de belleza en tu maleta sin morir en el intento es totalmente imprescindible que cuentes con un buen neceser que tenga espacio suficiente para que quepa todo lo que quieras llevar, pero que además sea compacto para que no le quite demasiado hueco a tus modelitos vacacionales. Otra cosa importante a tener en cuenta a la hora de elegir un buen neceser es pensar en lo cómodo y práctico que va a ser en la llegada a tu destino. Si eliges uno, con una única cremallera, en el que vaya todo mezclado, cada vez que quieras usar algo tendrás que sacar todo el contenido. Sin embargo, si eliges alguno con muchos compartimentos bien diferenciados, que tenga bolsas extraíbles o algún tipo de gancho para colgarlo, te será todo mucho más fácil y cómodo.

También es importante tener en cuenta el medio de transporte en el que viajas, ya que si vas en tren o en coche puedes llevar una maleta de mayor tamaño e incluso un neceser bastante grande, pero si vas en avión la cosa cambia, y mucho. Por eso, si quieres un neceser que sea totalmente versátil, una buena opción es elegir uno que sea transparente (o tenga algún compartimento transparente que se pueda separar) para llevar en él los líquidos que tendrás que enseñar en el control de equipajes. ¿Quieres un truco de experta para saber qué tiene que ir en la bolsa transparente y qué no? Fíjate bien en el envase, donde pone la cantidad de producto que trae. Si ésta está indicada en mililitros tendrás que colocarlo en la bolsa transparente, mientras que si está indicado en gramos podrás llevarlo dentro de la maleta sin problemas.

Ahora que ya sabes todo lo que debes tener en cuenta para elegir bien tu neceser perfecto para cualquier viaje, llega el momento de que nosotras te enseñemos los nuestros, para que puedas elegir el que más te guste y estrenarlo en tu próxima escapada.