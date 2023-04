Narciso Rodriguez celebra los 20 años de su fragancia más icónica con un nuevo lanzamiento: for her forever

La nueva for her forever llega para incorporarse a una familia que se inició con la secuela lógica de for her, for her eau de toilette. Esta agua de colonia no solamente marcó el nacimiento de un clásico moderno, sino que sembró una semilla que dio origen a toda una colección que está copuesta por: for her, for her eau de toilette, for her eau de parfum, for her PURE MUSC, for her MUSC NOIR y for her MUSC NOIR ROSE.