Es de una firma de cosmética coreana y produce el efecto bálsamo. Cuando lo pruebes no podrás vivir sin él.

IRATXE PLAZA

Sea invierno o verano siempre nos persigue el mismo problema: la sequedad en los labios. Una preocupación que no es fácil de resolver ya que dar con el bálsamo efectivo no es una tarea sencilla. La magia ha llegado al descubrir el producto que parece ser la solución a las grietas labiales. Y no lo decimos nosotras, lo avala la infinidad de opiniones favorables que tiene en e-shops de cosmética como Sephora o en portales como Amazon (por 23,88 €), pero sobre todo la lista de celebrities que confiesan utilizarla cada noche.

Porque la clave aquí es que estamos ante un producto cuya fórmula consigue que tus labios luzcan hidratados y carnosos, hasta el punto que son muchas las que no pueden irse a dormir sin ponérselo. Y si, has leído bien, hacemos referencia a la noche porque es cuando se debe aplicar este bálsamo labial que tiene locas a todas, celebrities, influencers y desconocidas.

Pero, ¿cuál es el producto estrella en cuestión? Se trata de una mascarilla de noche creada especialmente para los labios. Es la Lip Sleeping Mask de Laneige, un bálsamo que actúa mientras duermes para contribuir a que tus labios tengan ese aspecto carnoso y jugoso al día siguiente. Su uso continuado, además, prolonga aún más esa textura que denota brillo y naturalidad.

¿Cómo aplicarlo?

Apto para todo tipo de pieles, ya que está formulado con ingredientes naturales, este bálsamo -de color y aroma a rosa chicle- se aplica por la noche dejándola actuar mientras duermes. Aporta nutrición e hidratación, además de un efecto antioxidante con el que evita ese aspecto y textura de labios acabando con las 'pielecitas' muertas.

A pesar de su textura espesa, se absorbe rápidamente y no deja sensación pegajosa. Por la mañana, al levantar, tus labios estarán nutridos y con un sutil efecto glossy. Con un uso continuado conseguirás tenerlos mejor que nunca.

El bálsamo que comparten celebrities y el resto del mundo terrenal

Si hay un hecho que pone de manifiesto las grandezas de este producto son las opiniones de todas las fieles que lo usan, entre ellas celebrities e influencers. Si en España, Laura Matamoros es toda una fan confesa del amor que siente por Laneige, fuera de nuestras fronteras el furor es todavía más fuerte.

Nicola Pelt, la novia más cool del año, tiene como rutina de noche la aplicación de este bálsamo, según cuenta para un vídeo entrevista que hizo para una publicación extranjera. Pero no solo ella, Kaia Gerber, Cameron Diaz, Zoe Saldana o Kendall Jenner han confesado en alguna ocasión que no se separan de esta mascarilla ya que no han vuelto a tener los labios agrietados.

Volumen, suavidad y nutrición. Tres propiedades en un solo producto que promete cambiarte la sonrisa.

En este sentido, el mundo de la cosmética ha evolucionado mucho y aunque, estamos ante una de las mejores mascarillas de labios de noche, nos hemos propuesto traerte otros nombres cuya fórmula funciona. Un shopping de 8 bálsamos con los que dirás adiós a la sequedad y a las grietas.