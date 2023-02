La mascarilla labial que usa Rihanna y que arrasa en ventas por su extra de hidratación

Estamos acostumbradas a cuidar nuestra piel, nuestro cabello, a saber qué corrector nos funciona mejor o la máscara de pestañas que nos hará tener una mirada de cine. Una rutina beauty perfecta pero en la que no podemos olvidarnos de una parte muy importante de nuestro cuerpo, en concreto de nuestra cara, y que no es otra que los labios. Sabemos, por experiencia, que no basta solo con maquillarlos al tratarse de una zona muy delicada y que se ve afectada por cambios, desde hormonales hasta los derivados del clima, como la sequedad o el frío. Por no hablar de que nuestra boca también envejece y la acumulación de líneas de expresión en esta zona puede ser uno de los mayores delatores del paso del tiempo.