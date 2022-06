Solo tienes que incluir en tu neceser unos polvos bronceadores que, además de iluminar, darán color a tu rostro. Te contamos cómo aplicarlos.

IRATXE PLAZA

El verano podría ser siempre eterno cuando hablamos de cuestiones de belleza. Que levante la mano quien no se vea más favorecida con la piel bronceada cada vez que se mira al espejo. Pero aquí entra en juego un aspecto muy importante: los excesos negativos del sol en nuestra piel. Según los expertos, no debemos someter nuestra piel a los rayos ultravioletas del sol y, aunque el tono dorado resalta cualquier look que escojamos, lo mejor es protegernos con cremas hidratantes de alta graduación.

Por ello, las marcas de belleza han creado una serie de productos perfectos para mantener tu piel bronceada todo el año sin necesidad de exponerte al sol. Se trata de texturas en crema para el cuerpo e incluso el rostro que otorgan ese tono que tanto favorece, sobre todo en los días nublados. Pero además, para aportar luminosidad y color a tu rostro existen los ya conocidos por todas polvos bronceadores.

María Pombo tiene el truco para estar siempre morena

La influencer tiene un truco para tener siempre una buena cara y responde a un nombre Bobbi Brown. La firma de cosmética tiene los polvos bronceadores favoritos de María Pombo, que aplica en sus pómulos y de los que no "puede separarse", como ha explicado en una revista de moda. Se trata de un imprescindible absoluto que aprendió a aplicarse en una sesión de fotos para una campaña y ya no puede vivir sin él.

Se trata del bronceador mate efecto buena cara, disponible en cuatro tonos diferentes que puedes comprar en la e-shop de Bobbi Brown. Su precio, 45,50 euros. Pero, ¿por qué existen diferentes tonalidades de un mismo producto? Porque es muy importante elegir el que más se parece a tu color de piel y no uno más oscuro. Para ello, debes tener en cuenta lo siguiente:

1. Debes elegir el polvo bronceador del color de tu piel en el momento de la aplicación.

2. Tienes que tener en cuenta si lo aplicas sobre piel sin o con maquillaje porque el color estará alterado en función de cómo lo hagas.

3. A la hora de la elección, lo correcto es que pongas el producto al lado de la piel para ver cuál te favorece más. Incluso probarlo en caso de que sea necesario.

4. Lo perfecto es invertir en dos tipos de polvos bronceadores: uno para cuando tienes el rostro dorado y otro para épocas en las que no estás morena.

Cómo aplicar tus polvos bronceadores para conseguir un rostro natural

Según los expertos, los polvos bronceadores son uno de los productos de maquillaje más sencillos de aplicar. Una vez que has realizado tu rutina de maquillaje y llega el momento de dar un toque dorado a tu rostro, solo tienes que pensar en el número 3. Te contamos cómo aplicarlos:

1. Acaricia con la brocha de lado (si puede ser Kabuki, mejor) la pastilla del polvo, así se cargará de la cantidad de producto necesaria.

2. Con ese mismo lado de la brocha y a modo de caricia, comienza a aplicar el producto en el lateral de la frente, acercándonos lo mas posible a la zona del nacimiento del cabello. Continuando ese mismo trazo, lo terminaremos bajando por la sien en forma ovalada y acariciando el pómulo hasta el final de éste en la aleta de la nariz.

3. Carga de nuevo la brocha de producto y comienza otro trazo ovalado desde el pómulo hasta debajo de la mandíbula, acabando un 3 perfecto que atraviesa todas las partes voluminosas de nuestro rostro.

Con estos tres pasos conseguirás un efecto buena cara en cuestión de segundos. Para ello, te descubrimos los mejores polvos bronceadores, además de los de Bobbi Brown, con los que lucirás un rostro dorado en cualquier época del año.