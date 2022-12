5 maquillajes de los Premios Forqué que puedes copiar esta Navidad

El delineado de sirena o eyeliner en el lagrimal se ha convertido en la tendencia de maquillaje más viral del momento. Como su nombre indica, esta técnica consiste en concentrar el eyeliner en un punto justo en el ángulo interno del ojo, a lo largo del lagrimal, para crear un efecto más felino. El truco para que quede bonito y favorecedor como el look de Patricia Montero es crear un maquillaje equilibrado y que no sea demasiado recargado, por lo que lo primero que debes hacer es delinear las pestañas superiores, como de costumbre, pero con un trazo fino y delicado y solo desde el centro del ojo hacia fuera. Además, intenta crear un rabillo lo más alargado posible, para crear ese efecto ojos de sirena que vamos buscando. Ahora llega el momento de pasar al lagrimal, donde tendrás que empezar en la esquina inferior, e ir trazando y engrosando poco a poco la línea.