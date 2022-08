Más morena sin sol: trucos para potenciar tu bronceado con maquillaje

La vuelta de las vacaciones siempre ha sido sinónimo de empezar de nuevo para afrontar los últimos meses del año con un impulso extra, pero también de depresión post vacacional por dejar atrás la 'buena vida', te contamos cómo maquillarte para alargar tu bronceado lo máximo posible.

A la vuelta de las vacaciones, además de la tristeza con la que hay que lidiar, nuestra piel también se vuelve más exigente. Después del sol, es bueno empezar con una nueva rutina de cuidado de la piel centrada en la hidratación y la limpieza. ¿Y cómo hacemos para resaltar el bronceado que tanto nos ha costado conseguir? Pues atenta a todos estos trucazos para un efecto de maquillaje WOW.

El cuidado de la piel, lo primero

En primer lugar, para obtener el máximo beneficio del maquillaje, hay que cuidar la piel. Después de las vacaciones, la piel tiende a ensuciarse más, y puede ser que nos salgan más puntos negros y granos debido al uso constante de cremas protectoras, al sudor y a la luz solar directa. Es importante crear una nueva rutina de cuidado de la piel que tenga como objetivo tanto purificarla como hidratarla en profundidad.

Es habitual creer que el uso de productos para la limpieza de la piel, como un exfoliante, hará desaparecer el bronceado. Pues bien, esto no es así, la melanina no actúa en la capa superficial de la piel, la que vemos, sino que está más profunda, más allá de la dermis. Así que el bronceado nunca puede desaparecer después de un simple exfoliante. Por el contrario, si no exfoliamos y limpiamos nuestro rostro seguiremos teniendo la piel sucia y sin brillo.

Base de maquillaje

Abandona las bases de maquillaje pesadas y ultra cubrientes, ya que no resaltarán el bonito color dorado de tu bronceado. Puedes utilizar productos más ligeros como BB Cream o CC Cream, y si quieres utilizar tu propia base de maquillaje, siempre es mejor no poner demasiadas capas de producto. ¿Y si la base de maquillaje que usamos en invierno es demasiado clara en la piel bronceada? Puedes oscurecerla con pigmentos oscuros o comprarte otra de un tono que se adapte más a tu color actual.

Iluminador y polvos bronceadores para esculpir el rostro

Cuando tomamos el sol, nuestros rasgos quedan algo ocultos por el bronceado, por eso, tanto si usas base como si no, puedes esculpir el rostro para darle volumen y profundidad con maquillaje. Comienza con un contorno ligero y aplícalo en las zonas de 'sombra', como la sien, bajo el pómulo y bajo la línea de la mandíbula. A continuación, aplica iluminador en los pómulos, el puente de la nariz, el arco de la ceja y el arco de cupido. Lo mejor es elegir un iluminador neutro o dorado para resaltar aún más el bronceado.

Colorete para un look aún más brillante

Como con el tiempo el bronceado se desvanece hasta desaparecer por completo, recurrir a un bonito colorete (sobre todo si es en tonos melocotón), tenderá a resaltar el bronceado y a refrescarlo un poco. Un colorete melocotón simula bien el color de las mejillas bronceadas por el sol. ¡Magia!