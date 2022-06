5 técnicas de maquillaje semipermanente para tener buena cara 24/7 (y especialmente en verano)

¿Has oído hablar del maquillaje semipermanente? Más allá del 'microblading' para cejas, existen muchas opciones. Descúbrelas y gana en tiempo y comodidad.

Cristina Martín Frutos

Los conceptos maquillaje y verano pueden parecer antagónicos… En esta época del año sudamos, pasamos las horas dentro del agua, estamos más perezosas y, si a todo eso, le sumamos el uso puntual de la mascarilla, lo de pasar 15 minutos frente al espejo cada mañana y/o tarde suena poco atractivo.

Por eso, el maquillaje semipermanente se convierte en una solución interesante para superar la temporada estival sin cargar con el neceser de pinturas. La técnica más conocida es la micropigmentación, muy similar a un tatuaje de toda la vida ya que implanta pigmentos de color a nivel dérmico. Pero ya no se limita a las cejas: línea de las pestañas y labios también se pueden retocar gracias al buen uso de la tinta.

Otras opciones son las extensiones de pestañas (cada vez más realistas y sofisticadas) o el microneedling. Cualquiera de ellas resultará interesante para superar los rigores estivales (calor, sudor, agua, pereza…) y, por supuesto, de la mascarilla, que este año está haciendo más difícil lucir un maquillaje apetecible.

Recopilamos las técnicas más punteras para que puedas olvidarte del maquillaje este verano con tu mejor cara.

Buena cara las 24 horas

Para conseguir un efecto de buena cara, en The Secret Lab recurren a Magic Glow, un protocolo de 'microneedling'. Con el 'dermapen', al poder regular la profundidad de la infiltración, consiguen llegar a diferentes niveles de la piel. “Con las agujas de 2,5 mm alcanzamos la dermis para penetrar ácido hialurónico, vitaminas o aminoácidos. Mientras que con las de 1mm aplicamos los péptidos de pigmentos bio, disponibles en cuatro tonalidades para personalizar al máximo el efecto”, explican desde el centro madrileño.

La sesión también incluye limpieza facial, peeling, aplicación de mascarillas etc. ¿Y el resultado? “Una piel hidratada, luminosa, y con ese efecto no make up-make up tan deseado para las 24 horas del día”, nos cuentan. Se recomiendan cinco sesiones (una a la semana) para mayor efecto, pero con la primera ya se notan resultados, que, por cierto, duran entre tres y seis meses.

En The Secret Lab: 100 €/sesión.

La alternativa al relleno de labios

Cuando hace relativamente poco se hablaba de micropigmentación en los labios, las imágenes que nos venían a la mente no eran muy naturales. Labios perfilados en tonos exagerados, por fuera del contorno… Pero todo eso es cosa del pasado. Ahora, expertos como Mónica Aránguez, recurren a esta técnica para “dar vitalidad al labio y corregir asimetrías con resultados muy naturales”. Es decir, se trata de dar un punto de color para disimular imperfecciones.

Ella emplea diferentes protocolos: Aquarelle lips, para definir sin marcar el contorno; 3D Lips para aportar volumen óptico y Powder lips para revitalizar sin perfilar. “Tras elegir el diseño y el color del pigmento se realiza el tratamiento, que dura unas dos horas”, señala. Es importante saber que a partir del séptimo día el labio empieza apelarse y el tono baja un 50%, aunque a partir de la tercera semana vuelve a subir (un poco después será necesario un repaso). También esencial, que se debe evitar la exposición directa al sol en los 15 días posteriores.

En Mónica Aránguez, entre 250 y 350 €.

Pestañas en 3D

El mundo de las extensiones de pestañas es uno de los que más ha evolucionado en los últimos años. Existen tantas técnicas como centros que las practican, pero una de las más interesantes de cara al verano, además del lifting de pestañas, es la conocida como 3D. Desde Sundara nos cuentan que “este tipo extensiones son más ligeras que las habituales, por lo que no la cargan con peso extra”. Como se ponen muchos pelitos más que en otros procedimientos, se logra un efecto máscara, denso, porque consigue tapar mejor los huecos entre las pestañas naturales. Pueden llegar a durar hasta 3 meses si se hace el mantenimiento adecuado cada 3 semanas.

En Centros Sundara, 80 €.

Eyeliner sin esfuerzo

Si eres de las que no ‘te ves’ sin la raya del ojo pintada, esta es tu técnica veraniega. El eyeliner semipermanente te permitirá mantener el delineado de la mirada intacto durante meses. Se puede realizar solo en la línea inferior (que aporta profundidad a la mirada) o atreverse con la superior y terminar en un pequeño rabillo. Eso sí, recuerda que tendrás ese efecto 24/7 durante varios meses. Por este motivo, quienes lo realizan suelen aconsejar trabajos muy naturales, que buscan resaltar la mirada, por ejemplo, rellenando con pigmento solo las zonas entre pestañas (con pequeños puntitos). Pero, ya sabes, para gustos, ¡colores!

En Atelier du Sourcil, 100 € la línea inferior; 160 €, la superior.

- Con estos trucos podrás olvidarte de tu base de maquillaje hasta el próximo otoño

- Los mejores productos waterproof para que tu maquillaje resista a todo en verano

El universo cejas

Primero fueron los tintes (por cierto, ahora vuelven con fuerza); después todas las variantes de micropigmentación y, luego, el microblading, que dibujaba pelo a pelo la ceja. Pero el universo para perfeccionar las cejas no se queda ahí: tenemos el shading (como un sombreado para disimular calvitas y perfecto para pieles grasas); el brow lamination, que alisa y doma las cejas rebeldes con la aplicación de un gel y convence a las que no quieren pasar por el tatuaje ya que es como si fuera una permanente de pelo.

Lo último que nos llegará en breve es el Microfeathering, que apuesta por la naturalidad máxima. Creado por Kristie Streicher, artífice de las miradas de Mila Kunis, Mandy Moore, Gwyneth Paltrow y medio Beverly Hills, no se trata de diseñar la ceja entera sino de tratar solo las zonas menos pobladas o donde hay pequeñas calvas.