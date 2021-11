Estas son las paletas de sombras de ojos que no vas a parar de ver esta temporada. Toma nota y elige tu favorita.

UXÍA B. URGOITI

Entra en tu neceser de maquillaje y descubre que tenemos razón en esto que te vamos a contar: cuando te gusta una paleta de sombras de ojos, ya no la cambias hasta que se acaba, se te rompe o te regalan otra que puede que te guste más. Nos resistimos a cambiar el 'make up' de nuestra mirada. Nos cuesta salir de nuestra zona de confort a la hora de pintarnos los ojos. Pero estamos muy equivocadas, ¿cómo sabes que otro tono no te va a ir mejor si no has probado nunca?

Este otoño-invierno las tendencias en maquillaje van a la mano de la moda: triunfas los marrones, los verdes y los amarillos. El acabado puede ser brillo o mate. Tampoco pueden faltar las pinceladas navideñas, como los metales, que ya están llamando a nuestras puertas. Nosotras te hemos hecho una pequeña selección de nuestras paletas de sombras de ojos favoritos. Toma nota.

'Mini Norvina Pro Pigment Palette' de Anastasia Beverly Hills

Lo tiene todo. Nueve tonos, con los colores más tendencia del momento, dos de ellos brillantes (que ahora no lo ves, pero las navidades están ya casi aquí) y algunos mates de calidez profunda. Su precio es de 36 euros.

'Naked 3 palette' de Urban Decay

Es la número uno en Estados Unidos. Se trata de una paleta de sombras de ojos que combina desde el rosa más claro al más brillante pasando por el negro más profundo e intenso. Su gama de colores está inspirada en el atardecer californiano.

'Beau Regard' de Bourjois

Esta paleta lo tiene todo, desde una base, un 'highlighter' y 6 sombras de ojos. En un elegante estuche con espejo y un aplicador de doble punta:, a textura pigmentada, ligera y aterciopelada de la sombra de ojos hace que sea posible usarlas secas o húmedas para una interpretación de lo más natural a lo más intenso. Su precio es de 16,14 euros.

'Glow Highlight Duo Pink Gold Glow' de Bobbi Brown

Esta paleta de ocho tonos cuenta con la fórmula de alta pigmentación que combina lo mejor de un polvo y una crema en una sombra de ojos de siguiente nivel. ¿El resultado? Brillo ingrávido y una textura suave y cremosa. Su precio es de 59 euros.

'Tartelette In Bloom Palette' de Tarte

Se trata de una paleta de sombras de ojos de culto, muy sencilla de usar y con doce tonos iluminadores mates y centelleantes. Se va a convertir en tu nueva mejor amiga para maquillarte cada mañana. Su precio es de 38,39 euros.

'5 Couleurs Designer' de Dior

Esta paleta nace del 'backstage' de los desfiles de moda de Dior. Con ella vas a conseguir una mirada esculpida y con un degradado de colores perfecto. Además, pensando ya en la Navidad, los metalizados son la mejor idea. Su precio es de 44,50 euros.

'Lid Lingerie Shadow' de NYX Professional Makeup

Esta paleta está pensada para un maquillaje de ojos discreto y aterciopelado. Con sus seis tonos neutros, mates y cremosos tendrás en una sola paleta una amplia gama de matices e intensidades. Cada sombra mate y aterciopelada se difumina con total facilidad, ofreciendo un resultado impecable. Su precio es de 9,90 euros.

'Instant Look Pretty Blushed Beauty' de Charlotte Tilbury

Mucho más que una paleta de sombras, ya que es maquillaje para todo el rostro: para los ojos más brillantes, las mejillas ruborizadas y amorosas y una tez suave e impecable con aerógrafo. Su precio es de 55,99 euros.

Ahora solo tienes que presumir de mirada.