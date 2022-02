Selena Gomez recuerda su peor look 'beauty' en la alfombra roja

La cantante ha bromeado en una entrevista sobre el error 'beauty' que protagonizó en una gala Met.

Clara Hernández

Son muchas las horas que las 'celebrities' invierten para estar radiantes en cada alfombra roja y en muchos casos ese esfuerzo logra sus objetivos pero en otros, no. Y Selena Gómez, con una de las legiones de fans más amplia en redes y atenta tanto a su trabajo como a sus estilismos, colecciona un sinfín de aciertos... pero un clamoroso desastre 'beauty' que, ahora, ella misma ha reconocido.

Ocurrió hace casi cuatro años, en 2018, y, si lo viste, seguramente lo recuerdes. Selena Gomez acudía a la gala Met de 2018 ataviada con bonito vestido blanco, romántico y etéreo, firmado por Stuart Vevers, en consonancia con el 'dress code' de esa edición dedicada al 'Sunday Best', es decir, la costumbre cristiana de lucir los domingos las mejores galas para celebrar la fe (y que algunos invitados interpretaron vistiéndose con elementos místicos y celestiales). Hasta aquí, todo perfecto. Sin embargo, fue el 'look beauty' el que falló en aquella ocasión a la estrella.

Un autobronceador fue el culpable. "Cuando me estaba preparando para la Gala Met de hace unos años, me puse un poco de autobronceador y quedó genial pero a medida que pasaba la noche, se fue oscureciendo más y más. Cuando me senté, vi una foto de mí y parecía completamente naranja. Y aquí me tienes en esta prestigiosa gala, fue mi primer pensamiento, ¡tengo que salir de aquí!", ha explicado la cantante en una entrevista que ha concedido a la edición británica de Glamour.

En los últimos tiempos, la cantante y actriz, además de darnos consejos 'beauty' muy inspiradores (como el 'blunt bob' con el que nos sorprendió en octubre, un corte que llega a la altura de la barbilla, sin capas y de estilo minimalista y moderno que es ideal si quieres ir siempre perfecta pero no te quieres complicar), Selena Gomez está centrada en su firma de cosmética, Rare Beauty, que se presenta como "una firma que desafía los estándares de perfección poco realistas que existen en el mundo de la belleza actual" y apuesta por productos veganos y 'cruelty free'.

Además de ser referente de moda, la estadounidense destaca por haber sido una de las voces que se ha alzado para hablar abiertamente sobre salud mental y combatir, de esta manera, los tabúes y prejuicios que hay en torno a sus enfermedades.

En 2020 admitió que le había sido diagnosticado un trastorno bipolar e insistió en la necesidad de tratar este tipo de dolencias.