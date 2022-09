Esta debe ser tu rutina diaria de maquillaje si quieres tener una piel radiante

Te ayudamos a recuperar la luminosidad de tu rostro.

IRATXE PLAZA

Septiembre es, como enero, sinónimo de una nueva etapa. Significa la vuelta a la rutina, el comienzo de nuevas etapas, pero sobre todo significa recolocarnos. Es decir, recuperar esos cuidados que durante las vacaciones hemos relegado a un segundo plano. Una situación que implica solucionar los problemas derivados de los excesos que el sol, la sal o el cloro han provocado en nuestra piel. Nos referimos a la deshidratación, el estrés oxidativo celular o el foto envejecimiento.

El primer paso que debes dar, para poner fin a estos aspectos negativos relacionados directamente con la salud del rostro, es realizar una limpieza profunda de la piel. Así recuperarás su aspecto firme y luminoso. Para ello existen varias fórmulas: 1) acudir a un centro de belleza especializado en limpiezas faciales o 2) hacerte con una serie de productos que limpien tu rostro. Según los expertos, lo idóneo es no elegir entre una u otra solución sino llevar a cabo las dos.

Una vez que tienes la piel perfectamente limpia, ya puedes volver a maquillarte tras un verano en el que lo máximo que acompaña al rostro es una máscara de pestañas, un eye-liner, unos polvos bronceadores y un gloss. Pero, la limpieza no es la única solución para conseguir un rostro maquillado luminoso si no tienes en cuenta la hidratación. Sin una rutina previa hidratante, como la que nos propone la experta Natalia Belda (@natalia_natalita), no conseguirás nada.

Antes de nada, debes preparar la piel con un spray fresco e hidratante. Una vez que lo ha absorbido, aplica un sérum con ácido hialurónico mientras masajeas tu rostro. Después llega el turno del contorno de ojos, y a partir de aquí nos ponemos en manos de @natalia_natalita

Tras esos tres pasos previos, Natalia Belda nos explica en uno de sus vídeos de Instagram cómo debe ser tu rutina diaria de maquillaje para conseguir una piel perfecta:

1. Utiliza un aceite de textura acuosa, así la piel recupera un tacto suave y luminoso.

2. Aplica un producto en crema para minimizar los poros, de forma progresiva, y controlar los brillos.

3. Extiende sobre tu rostro la base de maquillaje, con la ayuda de una brocha, lo más parecida a tu tono de piel, de cobertura ligera.

4. El toque 'buena cara' lo vamos a conseguir con unos polvos bronceadores para conseguir el efecto moreno perfecto. Con la brocha, aplícalos en los pómulos, la frente y el mentón, sin olvidar el toque en la nariz con el que conseguimos ese efecto de salud como si nos hubiese dado el sol.

5. Abre tu mirada con una máscara de pestañas.

6. Aporta un toque carnoso a tus labios con un gloss en un tono natural de rosas o marrones. ⁣

Después de conocer la rutina de belleza que te propone Natalia Belda, te decimos que 7 productos puedes comprar para llevarla a cabo: