Los productos que utiliza la princesa Leonor para lograr el maquillaje que todas las adolescentes quieren

Una piel natural y jugosa junto con una mirada intensificada, así es el 'beauty look' que la princesa ha elegido en sus últimos actos.

Tamara Conde

Las últimas apariciones de la princesa de Asturias, que no han sido pocas, nos han dejado imágenes en las que hemos podido ver a una Leonor convertida ya en una auténtica mujer. El cambio desde luego que ha sido radical y ya no solo por sus estilismos, con los cuáles ha mostrado una actitud y una elegancia mucho más madura, sino que también hemos podido notar los cambios en su rostro.

Además de los evidentes por el crecimiento, pues Leonor ya tiene 16 años, la princesa, como cualquier adolescente, ha empezado a maquillarse y los premios Princesa de Girona o su regreso de Gales en los Teatros del Canal de Madrid han sido algunos de los momentos dónde hemos podido apreciarlo.

Naturalidad y luminosidad es lo que caracteriza el maquillaje de la princesa y es lo que hoy en día buscan todas las niñas de su edad. El concepto de 'maquillaje no maquillaje' es tendencia y la finalidad de esta técnica tan sencilla es lograr un 'make up' muy discreto con el que parezca que apenas nos hemos maquillado. Y para conseguirlo, son muy pocos los productos que se necesitan, además de una piel y unos labios previamente bien hidratados.

Los productos que utiliza la princesa Leonor

Leonor de Borbón, ya sea por la edad o por al genética, cuenta con la ventaja de tener una piel muy cuidada y luminosa, lo cuál ayuda a que siempre tenga un aspecto saludable. Aunque para ello, siempre se puede recurrir a algunos productos como las bases de maquillaje ligeras o las 'BB cream', para aportar un poco de color, unificar el rostro y mejorar la textura de la piel. Como esta de La Roche-Posay, que, además de todo lo mencionado, también protege la piel del sol.

Seguido a esto, un colorete en color salmón o melocotón, puede convertirse en el producto imprescindible de la rutina. Ayudará a aportar color y vitalidad y, además, si optamos por usar un colorete en crema, como este de Clarins, nos podrá servir también para aportarle un toque de color a los labios (además de nuestro 'gloss' favorito).

El toque final que Leonor le da a su maquillaje (y el verdadero secreto para que la veamos tan cambiada) es la máscara de pestañas. Utilizando una que pigmente y alargue bien nuestras pestañas, podremos lucir una mirada mucho más intensa y diferente. La icónica 'Better than sex' de Too Faced es una muy buena opción para lograr unas pestañas como las de la princesa.

Son muchas las 'celebrities', como Aitana o Sara Carbonero, las que han mostrado por redes su rostro al natural y puede que esa sea la razón por la cuál cada vez más niñas y mujeres se animan a hacer lo mismo. Y la princesa Leonor no iba a ser menos.