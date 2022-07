Estos son los productos que debes llevar sí o sí en tu neceser estas vacaciones

6 tratamientos infalibles con los que sobrevivirás este verano.

IRATXE PLAZA

La misma regla que debes aplicar a la hora de hacer tu maleta tienes que tenerla en cuenta cuando te dispongas a preparar tu neceser. Es decir, nada de los 'por si acaso', y mucho menos si vas a realizar un viaje exprés. La idea es que antes de nada elabores una lista de cuáles serían tus imprescindibles, según tu destino, y te olvides del resto.

La clave antes de viajar es organizarte para no malgastar el pequeño espacio del que dispones. Para ello, es importante que tengas en cuenta que no es lo mismo irte de vacaciones a la playa, que a la montaña o de visita turística por una ciudad. ¿El motivo? En función de tus planes necesitarás unos productos u otros. Eso sí, siempre deberás tener en cuenta tus básicos, como la crema facial hidratante, un limpiador, un sérum y una crema protectora solar.

Las paletas de sombras de ojos, los diferentes tipos de brochas, los labiales en varias tonalidades e incluso el colorete se cuela en tu equipaje y, en ocasiones, regresan de vuelta sin haberlos sacado del neceser. Por ello, te vamos a enseñar cuáles son los productos esenciales que debes llevar contigo, si o si, durante tus vacaciones. Además, te contamos algunos trucos clave para sacarles el mayor partido.

Consejos para elegir los imprescindibles de tu neceser de vacaciones

1. Piensa en lo básico

Aunque lo desees no será posible llevarte todos tus cuidados y menos los faciales, que al final son los que más productos requieren Olvídate de las mascarillas, los tónicos, los aceites, los exfoliantes... y céntrate en tres pasos de tu rutina: tu crema facial, un desmaquillante y un sérum hidratante.

2. Debes proteger tu piel de los rayos ultravioleta

Desde hace unos años, los últimos estudios apuntan a una mayor conciencia social sobre la importancia de una protección adecuada cuando nos exponemos al sol. La característica más importante a la hora de hacerte con tu crema solar nueva es elegirla con una alta protección. Y recuerda, debes elegir una para el rostro y otra para el cuerpo.

3. Protege tus labios

Otro producto que no debe faltar en tu neceser es el bálsamo o mascarilla labial. El sol, la sol, el cloro no solo dañan nuestro cabello o piel sino también nuestros labios. No olvides el tuyo con factor de protección 50.

4. Dos en uno

Lo mejor es ser creativo y pensar qué productos de los que disponemos tienen una doble función para ganar así más espacio en nuestro neceser. Uno de ellos es el pintalabios, que además de aportar color a tu sonrisa puedes utilizarlo para teñir tus mejillas a modo de colorete.

5. Las brochas, una para todo

A pesar de que tengamos una brocha para cada producto, solo podemos elegir una por cuestión de espacio. Lo idóneo es llevarte aquella que no solo puedas utilizar para aplicar tus polvos de sol sino también para marcar el colorete. Y si es fina y no ocupa, puedes introducir una para marcar tus ojos.

6. Da uso a tus imprescindibles de maquillaje en formato mini

Aunque tengamos un espacio reducido hay algunos productos a los que no se pude renunciar. Una máscara de pestañas waterproof, un corrector hidratante para retocarnos durante el día y un eye-liner o lápiz de ojos. Tres piezas claves en el neceser de toda mujer que tienen el poder de conseguir el 'efecto buena cara'. Y si además, tienes la suerte de tenerlos en tamaño ‘mini’, mucho mejor.