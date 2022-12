Radiografía del ‘primer’ ¿un producto esencial para una piel bonita o un paso innecesario en el maquillaje?

¿El maquillaje no se fija bien en tu piel? ¿El fond de teint no te aguanta toda la jornada? Prueba a aplicar antes un primer o prebase. Un must para la mayoría de los maquilladores profesionales, estos productos han ido ganando presencia también en nuestros neceseres y su uso se ha convertido en un gesto cada vez más apreciado cuando se busca un acabado impecable y duradero.