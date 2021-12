Porque no solo del color rojo viven los labios de una mujer en la última noche del año.

UXÍA B. URGOITI

Ya tenemos todo listo para la última noche del año. Tras haber decidido nuestro 'look', tengamos fiesta o no tras la cena y las uvas, ahora nos toca decidir toda la parte 'beauty'. Ya te hemos dado muchas ideas para tu cabello, hemos hablado de las sombras de ojos que puedes lucir, pero poco te hemos contado de los labios. Ellos son los grandes damnificados de la pandemia, siempre fueron los protagonistas de los grandes maquillajes, pero desde que llevamos la mascarilla, han pasado a un segundo plano.

Nosotras queremos volver a darles la importancia que se merecen, no somos nada sin nuestro labial y seguimos saliendo de casa con él o nos sentimos como si fuéramos desnudas. Pero, además, queremos mostrarte algunos pintalabios sorprendentes con los que puedes triunfar esta Nochevieja. Sabemos que tendrás que llevar la mascarilla, pero cuando te la quites para cenar o para beber algo, todo el mundo va a alucinar con tus labios. Toma nota de nuestros favoritos.

Apuesta siempre al rojo

No podemos hacer este tema dejando un tono rojo fuera, pero el que hemos elegido es muy especial. Se trata del tono 'Uncensored' del labial 'Stunna Lip Paint' de Fenty Beauty. Este color es el tono favorito de Rihanna, que lo creo para su línea de labiales. Es intenso, sexi y te hará unos labios carnosos super especiales. Por supuesto te durará toda la noche con mascarilla o sin ella. Su precio es de 24,99 euros.

En color de la próxima temporada

Técnicamente cuando te tomes las uvas habrá comenzado el nuevo año, y te contamos que en el 2022 el morado en todos sus tonos va a ser lo más buscado en belleza. Pero tú puedes ir adelantándote gracias a este labial de Clinique, se llama 'Pop Glaze' y el tono que te va a dar los labios más bonitos de la Nochevieja es el 'Sprinkle Pop'. Su precio es de 26,50 euros.

El siempre elegante negro

Rozando el negro, pero sin ser tan oscuro. Este es el truco de este labial de 3Ina, el 'The Longwear Lipstick' para darte la elegancia del tono favorito en moda de muchas mujeres, pero sin llegar a ser tan tenebroso. Se queda en un berenjena ideal para cualquiera de tus 'looks' de Nochevieja. Además, es de larga duración y te aguantará perfecto hasta la mañana del primer día de enero. Su precio es de 14,95 euros.

Rojo&Dorado, combinación 10 para fiesta

Se trata de una edición limitada del mítico labial de Guerlain 'Rouge G' llamado 'Gold Wish' que mezcla el color rojo con tonos dorados brillantes. ¿Puede haber una combinación mejor para una fiesta de Nochevieja? La respuesta es claramente no. Su precio es de 21,72 euros.

Dorado de fiesta

Este brillo de labios de Nars, llamado 'Powermatte Lip Pigment' va a ser el toque dorado que necesita tu 'look' de Nochevieja. Puedes lucirlo solo o por encima de tu pintalabios para darle un toque de brillo dorado. Su precio es 28 euros.

Rojo metálico

Sí, es rojo, pero con un brillo metálico que va a deslumbrar a todo el mundo. Se trata de un labial de 'Make up Forever' que arrasa en Estados Unidos, cosa que no nos extraña porque cuando lo pruebes no vas a poder dejarlo pasar. Su precio es de 22,49 euros.

Nuestra recomendación es que no te quites la mascarilla en interiores más que lo justo y necesario, aunque estamos seguras de que en cuanto te veas con estos tonos de fiesta, te va a costar mucho aguantar. ¿Qué tal una mascarilla transparente?

