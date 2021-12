Hemos fichado las paletas de sombras de ojos perfectas para deslumbrar como una estrella estas fiestas y hacer magia en tu mirada. ¡Impacta con tus creaciones!

Cecilia Franco

En Navidad queremos aprovechar para lanzarnos con looks arriesgados en todos los sentidos. Echamos mano a nuestro neceser y nos damos cuenta que necesitamos urgentemente renovar nuestro maquillaje. Queremos crear un maquillaje de pasarela, de ojos ahumados con ese toque 'brilli' que tan bien combinará con nuestro 'lookazo' de lentejuelas. Vamos, lo que buscamos es un maquillaje natural en el que destacar nuestra mirada. Para ello, solo debes echar un vistazo a las firmas de maquillaje y dejarte sorprender con sus increíbles lanzamientos en paletas de sombras.

Soñamos con esos 'make up' de alfombra roja. Realmente nos fascinan y estamos deseando que llegue una ocasión especial o evento para ponernos manos a la obra. Ahora que nos vamos acercando a la Navidad, ya tenemos suficiente inspiración para saber todo lo que queremos y buscamos en un maquillaje de ojos. Tonos cálidos, más atrevidos, profundos, dulces con suaves destellos… Elige el estilo que quieres transmitir y nosotras te recomendamos paletas con las que podrás sacar el máximo partido.

Las paletas de sombras ideales para deslumbrar en Navidad Ver 8 fotos

Y aunque ya teníamos fichadas las sombras de ojos que son tendencia este otoño, queremos ir más allá y aprovechar estas fechas para hacernos con tonalidades acordes a las fechas navideñas y paletas de edición limitada que son una verdaderos 'tesoritos'. Las ediciones navideñas que lanzan las firmas 'beauty' son una fantasía y merece la pena esperar a este momento para invertir en alguna de ellas ya que muchas darán la opción de crear muchos looks según la fiesta o el 'mood'.

Es así, estas ediciones limitadas son únicas y perfectas para crear esas sombras de ojos que siempre has soñado. Si lo que te preocupa es que tienes los ojos sensibles, no te preocupes porque nosotras te damos las claves para que no renuncies al maquillaje y puedas lucir unos ojos ahumados de película.

-Estos son los productos 'beauty' que necesitan tus cejas.

-24 caprichos de belleza para el adviento.

¿Ya tienes más o menos una idea de lo que quieres recrear? Ahora solo nos falta practicar el 'eyeliner' para ser más precisos y el resultado quede profesional, encontrar la paleta de ojos más especial de la temporada, mezclar tonalidades y deslumbrar estas fiestas. ¿El toque final? Por supuesto, no olvides tener en cuenta este 'trucazo' de TikTok para conseguir unas pestañas que parecen postizas y así potenciar aún más tu mirada. ¿Preparada para hacer magia en tu mirada? Estas son las paletas de sombras con las que arrasarás estas fiestas.