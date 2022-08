Así es Melissa Raouf, la primera modelo en ser finalista de un certamen de belleza sin usar nada de maquillaje

Tiene 20 años y ha llegado a la final del concurso que elige a Miss England sin utilizar ni una gota de maquillaje. ¿Es el primer paso hacia una evolución más real de este tipo de certámenes?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En una sociedad en la que cada vez se busca un concepto de belleza más inclusivo y real, hablar de certámenes de belleza en pleno 2022 parece algo arcaico y en desuso. Sin embargo, hoy el concurso que elige a Miss England se ha convertido en noticia, y no por algo negativo, sino por la decisión de una de sus participantes de concursar sin usar maquillaje, y el resultado no ha podido ser mejor. Su nombre es Melissa Raouf, tiene 20 años y es la primera mujer que participa y llega a la final en los casi 100 años que tiene el certamen, sin usar ni unas gota de maquillaje.

Lo mejor de todo esto no es solo el importante mensaje que lanza con su gesto, sino que la decisión de no llevar maquillaje en un concurso de este tipo la ha tomado gracias a su propio trabajo de autoestima y aceptación personal. "Significa mucho para mi porque siento que muchas mujeres de diferentes edades se maquillan porque se sienten presionadas a hacerlo", aseguraba en una entrevista concedida al diario británico 'Independent'. Y continuaba: "si uno está feliz con su propia piel, no deberíamos obligarnos a cubrirnos la cara con maquillaje. Nuestros defectos nos hacen quienes somos y eso es lo lleva a que cada individuo sea único. Nunca sentí que cumpliera con los estándares de belleza. Recientemente acepté que soy hermosa en mi propia piel y por eso decidí competir sin maquillaje".

Aunque su decisión ha hecho historia en el denostado universo de los concursos de belleza, cada vez es más común ver a celebrities posando en sus redes sociales sin maquillaje, dando una imagen más real de ellas mismas y ayudando a que sus seguidores se sientan mejor en su propia piel. La última en hacerlo ha sido Ariana Grande, que hace solo unos días se mostró al natural, sin ningún tipo de filtro de por medio. Y es que, desde que sacó al mercado r.e.m. beauty a finales de 2021, su marca de cosmética vegana que acaba de lanzar su línea corporal, no deja de aprovechar sus redes para promocionar los diferentes productos, y ha sido gracias a uno de esos vídeos que ha compartido con sus seguidores que hemos descubierto cómo luce en realidad su rostro tal cual es, sin una gota de maquillaje.

"Un ángel", "preciosa", "increíble", son solo algunos de los piropos que los fans de la cantante de 7 rings o Thank you, next le dedicaron a su ídolo tras observar lo guapísima que está en las imágenes en las que aparece con el rostro lavado y con su cabello recogido en un informal moño que deja asomar sus rizos naturales. Este gesto de Ariana Grande de mostrarse como nunca lo había hecho hasta ahora lleva a la cantante a unirse al grupo de mujeres conocidas que no dudan en posar en sus redes al natural. Dua Lipa, Sara Carbonero, Jennifer Lopez o Jennifer Aniston han sido algunas de las últimas en dar ejemplo.