Los mejores pintalabios permanentes

Porque vienen las fiestas y con ellas comer, beber y hablar mucho... Necesitamos un labial que esté siempre perfecto maquillando nuestra sonrisa y siga aguantando la mascarilla.

UXÍA B. URGOITI

'Toc, toc' ¿Lo escuchas? Son las navidades llamando a nuestra puerta. Sí, las fiestas están a la vuelta de la esquina y todo tiene que estar preparado. Si ya tienes el look perfecto para cada cita, ahora llega el momento de pensar en el maquillaje. Es verdad que desde que la mascarilla llegó a nuestras vidas la mirada le ha ganado el protagonismo a nuestros labios, pero en la Navidad nos juntamos para comer, beber y sonreír y eso no se puede hacer con la cara tapada. Así que te hemos hecho una pequeña selección de los pintalabios que más van a durar en tus labios sin preocuparte de tener que ir al baño a retocarte. Se trata de labiales permanentes o semipermanentes que no transfieren y aguantan horas.

'Stay Vulnerable' de Rare Beauty

Un color de labios de larga duración, hidratante y no pegajoso que recubre los labios durante todo el día con un color y un brillo suaves y nutritivos. Es como una mascarilla nutritiva para tu boca. Su precio es de 19,99 euros.

'Powermatte Lip Pigment' de Nars

La pigmentación tan intensa de esta labial te va a dejar sorprendida. Con una textura ligera, súper elástica y que no reseca y de larga duración. Su precio es de 28,99 euros.

'Powder Kiss Liquid Lipcolour', de M.A.C

En una sola pasada tendrás un efecto de alto impacto. Es un labial mate, ligero y aterciopelado con 10 horas de hidratación y una textura cremosa, similar a una mousse, que aporta la cobertura necesaria de una sola pasada. Su precio es de 26,50 euros.

'Rouge G', de Guerlain

El 'best seller' de la firma francesa por muchas razones, entre ellas que puedes combinar su carcasa, que lleva un espejo incluido, como a ti te guste. Pero es que, además, se trata de un labial con una fórmula enriquecida con polímeros de origen vegetal y microcristales de plata con propiedades reflectantes, esta fórmula exclusiva sublima los labios aportándoles unos colores de larga duración, intensos y luminosos. Su precio es de 35,15 euros.

'Superstay Matte Ink Coffee Edition' de Maybelline New York

Se trata de una edición limitada inspirada en los tonos del café, ya sabes que los marrones son súper tendencia esta temporada. Seis tonos mate que no se transfieren y que duran hasta 16 horas. Su precio es de 5,99 euros.

'Infalible 24H Limited Edition' de L'Oreal Paris

Otra edición limitada de este labial que es un súper éxito. Una barra de labios de larga duración que mantendrán perfectos tus labios durante 24h. Su precio es de 9,95 euros.

Cuando hayas elegido el labial permanente o semi permanente que va a dar color a tus labios estas Navidades, ya vas a estar lista para comer, beber y celebrar por todo lo alto.