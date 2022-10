8 máscaras de pestañas por menos de 10 euros pero tan buenas que parecen de lujo

No tendrás que gastarte demasiado para presumir de mirada de impacto.

Julia García

Pocos cosméticos hacen más por nosotras que una buena máscara de pestañas. Alargarlas, darlas un poco de color y dotarlas de volumen pueden ser clave para conseguir una mirada que lo cambie todo. Y, pese a lo que puedes prensar, no es necesario invertir demasiado en conseguirlo. Ni de tiempo –algunas logran un resultado sorprendente con solo una pasada– ni de dinero porque existen en el mercado muchas opciones interesantes y baratas que probar para conseguir ese efecto buena cara instantáneo.

Sobre lo primero es clave aprender a aplicar bien la máscara de pestañas. Evitar que los pelos se apelmacen, que se corra el producto o que se formen grumos es el principal objetivo y para ello hay muchas técnicas que se pueden seguir. La más básica consiste en comenzar desde la raíz en vertical como si fuera un eyeliner y después utilizar el cepillo en horizontal desde la base hasta las puntas. Después, mueve en zigzag desde el lagrimar hasta la parte externa del ojo. No tengas prisa y ten mucho cuidado en hacerlo si quieres que el resultado sea el esperado.

Con respecto a lo segundo, las firmas de belleza tienen un abanico tan amplio que lo que verdaderamente cuesta es decidirse solo por una para probar. No importa si no gozas de unas pestañas largas, tupidas y rizadas de forma natural, hay máscaras que con solo una pasada son capaces de borrar de un plumazo una mirada apagada y sin vida, y el reto que nos hemos planteado es demostrártelo con alternativas cuyos precios no superan los 10 euros.

Hemos encontrado cepillos que alargan, otros que espesan, otros que curvan las pestañas, otros que aportan color... y te hemos dejado en la siguiente galería algunos de los que son garantía de éxito para que puedas elegir el adecuado para dar definición a tus ojos.