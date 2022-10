Se acerca la noche más terrorífica del año. Tienes una fiesta, pero... ¡ni idea de qué ponerte! Estos looks, tan sencillos de copiar como efectivos, te llenarán de inspiración.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Unos ojos ahumados. Los labios dark. Las cejas borradas. Todos estos sencillos recursos de maquillaje, tan de tendencia esta temporada, pueden convertirse en tu mejor baza para la noche de Halloween. Por un lado, son la mejor manera de rematar cualquier traje que tengas reservado para esa noche. Pero, por otro -y quizá esto es lo mejor-, pueden llegar a ser por sí mismos tu disfraz. Bastaría con combinarlos con un vestido negro de manga larga; un total look en cuero negro o, por qué no, un camisón o un lencero blanco para tener un look de Halloween de lo más terrorífico.

Para que puedas inspirarte en ellos hemos buceado por las propuestas de las pasarelas para este otoño-invierno. Y confesaremos que ha sido fácil. Parece que el efecto smokey, los labiales en tonos oscuros y la incorporación de detalles de fantasía pisarán con fuerza esta temporada. Recursos de maquillaje realmente sencillos que, sin embargo, esconden un magnético lado oscuro que los hace perfectos para triunfar en la noche de Halloween.

1. Lágrimas negras

Imagina un elegante traje de arlequín. O de bailarina al más puro estilo Cisne Negro. Este look de ojos que se vio en el desfile de Armani Prive sería perfecto para darles un punto dark. Combina un efecto ahumado en los ojos bastante sencillo de hacer con el toque glam de los cristalitos que tan bien funciona con los disfraces más sofisticados de Halloween. Para replicarlo solo tienes que delinear bien la línea de las pestañas superior e inferior con un lápiz negro y aplicar sombra negra -si es con acabado glitter, mucho mejor- en el párpado móvil. Después, la difuminarás con ayuda de un pincel hacia los dos extremos del ojo, el lagrimal y la esquina exterior. Remata con una buena dosis de máscara de pestañas y coloca las pequeñas joyitas negras a modo de oscuras lágrimas. ¡Serás la invitada más distinguida de la fiesta del terror!

2. Sonrisas dark

Para las que estén pensando en convertirse en vampiresas, brujas, hechiceras o cualquier look con aires góticos, nada mejor que apostar por unos labios dark. Puede que hace unos años, en 2019, concretamente, te subieras al carro de las tendencias y compraras algún labial negro, que por entonces estaba de máxima tendencia. Si es así, no lo dudes y úsalo. Pero hay muchos otros tonos que pueden tener un efecto similar y son después más ponibles, como los morados, el berenjena o los burdeos intensos, como el que se vio en el desfile de la firma Vaquera. Este tipo de colores requiere mucha precisión, por ello es importante preparar bien los labios -previa exfoliación e hidratación- y repasar los bordes con un perfilador. Si buscas el lado original, cúbrelo con un gloss efecto espejo. En el resto del rostro apuesta por la neutralidad y, en todo caso, aplica sombra blanca para crear aún más contraste con la boca.

3. Antifaz con sombras

El joven diseñador japonés Yuima Nakazato eligió para su desfile de Alta Costura, inspirado en los animales fantásticos, un maquillaje que parece hecho para Halloween. La piel nívea del rostro contrasta con un peculiar antifaz dibujado con sombras difuminadas. Perfecto para una novia cadáver muy actual. Para conseguir el resultado es importante que las sombras que elijas tengan una alta pigmentación, pero se extiendan bien. Puedes jugar con tonos grises, azules marino o, directamente, negro. Con respecto a las herramientas de aplicación, usa los dedos o una esponja de maquillaje.

4. Cejas invisibles

Kendall Jenner, Nathy Pelusso o Bella y Gigi Hadid son solo algunas de las celebrities que este año se han atrevido con las bleached brows o cejas decoloradas. Hay que reconocer que no es un recurso de maquillaje fácil de defender, pero, por su efecto entre futurista y alienígena, puede convertirse en un puntazo para triunfar en Halloween. Pese a todo no te vamos a animar a que tires de agua oxigenada para un disfraz de una noche. Lo que sí puedes hacer es simular que las has borrado con algunos trucos de backstage, como peinarlas con un gel fijador en un tono bastante más claro que el tuyo. También puedes hacerte con una cera de camuflaje (que encontrarás en tiendas de maquillaje especializado en fantasía) o bien fijarlas con un poco de jabón de glicerina y cubrirlas después con polvos y terminar de taparlas con una base de alta cobertura o un buen corrector en barra.

5. A todo color

No todo va a ser blanco y negro. La noche más terrorífica del año también da pie a transformarse en personajes menos oscuros como un inquietante payaso, una muñeca diabólica o una diablesa. Para todos esos casos puedes optar por maquillajes que también se salgan de la zona de confort dark. Como, por ejemplo, este de Viktor & Rolf, de alma ochentera muy propicio para jugar a convertirse en un disfraz. Solo tendrás que pintarte los labios en un impecable rojo y elegir una sombra azul cielo para cubrir párpado móvil y fijo, así como para delinear la parte inferior del ojo. El toque final lo pone una máscara de pestañas colorida. Si consigues una máscara naranja o roja, el efecto será rotundo. ¡Ah! no olvides delinear en negro o marrón el ojo, para añadir profundidad a la mirada y definirla bien.