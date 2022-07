Esto es todo lo que tienes que saber para sacarles todo el partido a tus polvos de sol. Palabra de maquillador

Hablamos con un experto para que uses correctamente este producto de maquillaje que puede ser el tu mejor aliado del verano.

UXÍA B. URGOITI

Amamos los polvos de sol. No podemos negarlo. Somos muy fans de este producto de maquillaje que ya usaban nuestras abuelas en su tiempo. La clave de su éxito en nuestro neceser, sobre todo cuando estamos de viaje o en vacaciones, es que con solo un toque te hace un efecto buena cara que nos encanta. Por eso podemos decir que se trata de una de nuestras herramientas de maquillaje favoritas porque consideramos que es súper fácil de usar. Pero a partir de hoy, la cosa va a cambiar. Tras descubrir todo lo que el 'National Make Up Artitst' de Guerlain, Eliecer Prince, nos tenía que contar sobre este producto, la cosa sigue siendo igual de sencilla pero nuestro concepto ha cambiado de forma radical. El maquillador de la casa francesa nos ha enseñado a elegir bien el producto, el tono y el modo de aplicarlo y gracias a esto hemos pasado de conseguir un buen resulta a pasar a uno sublime. Así de claro.

Nosotras tenemos claro cuál es el objetivo que queremos lograr al utilizar este tipo de maquillaje: se trata de tener el tono de piel que tendrían en tu cuarto día de vacaciones, ese ligero bronceado, porque como dice Eliecer Prince: 'es el que realmente favorece, y no el bronceado ultra intenso de los últimos días de playa'. Para encontrarlo tienes que tener en cuenta no tu tono de piel, sino el subtono. 'La piel no se limita a ser ‘clara’, ‘media’ u ‘oscura’ y hay que tener en cuenta sus subtonos a la hora de elegir el producto adecuado: más rosados para las pieles frías y más cobrizos y dorados para cutis cálidos', asegura el maquillador.

Uno de los pasos más importantes para aplicar bien los polvos de sol es decidir con qué brocha los vas a usar. Nosotras siempre tenemos dudas al respecto y por eso le hemos preguntado a un profesional. 'Es necesaria una brocha amplia y de tamaño generoso para poder distribuir el color de forma uniforme y sin riesgo de que queden líneas de demarcación'. nos aclara el 'National Make Up Artitst' de Guerlain. Una vez que ya tenemos la herramienta, ¿cómo la usamos? 'No debe usarse únicamente el extremo superior de la brocha: lo ideal es girarla sobre la piel ladeada mientras se aplica el color para extenderlo también por los lados de manera uniforme' nos contesta Eliecer Prince.

A la hora de repartir los polvos, el maquillador cubano tiene un truco infalible: 'A la hora de repartir los polvos bronceadores sobre el rostro, hay que eliminar el excedente de producto -menos es más- y la brocha apenas debe rozar la piel -e incluso provocar cosquilleo- para conseguir un efecto transparente y natural'.

Y hay un número que debes tener en cuenta con este producto, el 3. 'Es el trazo de aplicación que más favorece. Tiene forma de 3 y comienza en el lateral de la frente, baja hacia la sien y se vuelve a curvar hacia el pómulo. Hay que marcarlo bien, y seguir después el dibujo hacia la línea de la mandíbula. Siempre con movimientos suaves, circulares y amplios', nos revela el maquillador de Guerlain.

Así que ahora, seguimos siendo fans de nuestro cosmético favorito de verano, pero sabiendo cómo sacarle todo el partido.