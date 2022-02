Si ya te habías olvidado del Very Peri, el color de 2022 según Pantone, ponte las pilas porque será una de las tendencias más destacadas de maquillaje de la próxima temporada. Y aunque no lo creas, caerás en ella.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Se suele decir que es el color de la meditación. Al morado o al violeta se le atribuyen propiedades relajantes, espirituales e, incluso, curativas. Su versión más pastel, el very peri, es según Pantone el tono que marcará los compases de este año. Sin embargo, pese a esa buena fama que le precede, no es un color fácil. Ni en moda (aunque algunas se hayan apuntado ya), ya que combinarlo bien es casi un arte. Ni mucho menos al hablar de maquillaje. Pero las tendencias mandan. En pasarela hemos visto varios desfiles con looks de maquillaje con el morado como protagonista: como el de Knwls o el de Mark Fast. Y celebrities como Meghan Markle, Camila Cabello o Zendaya no han podido resistirse a su magnetismo.

Lo más habitual, y también lo más sencillo, es usar los tonos violetas para la mirada. Existen innumerables opciones. La más sencilla: elegir un lápiz en tono berenjena o morado oscuro y delinear las pestañas superiores. Pero también puedes jugar con sombras y crear una fantasía como la de Zendaya en el estreno de Dune o dejarte llevar por la imaginación y crear un eyeliner geométrico como el del desfile de Knwls. En cualquier caso, "hay que tener especial cuidado con las ojeras profundas y las líneas muy marcadas en esa zona. El morado tiene el poder de resaltar esos signos; ya sea un lila o uno con toques magenta, nos encontramos con esa capacidad de enfatizar el cansancio, igual que sucede con algunos marrones", advierte Miguel de Soria, experto en Belleza de Artistry. Y nos da una posible solución: combinarlo con el negro para definir más la mirada y desviar la atención de cualquier defectillo.

Una idea interesante es crear un ahumado con declinaciones moradas. "Suele funcionar siempre y sienta bien a todas: rubias, morenas, pelirrojas....", sostiene Miguel de Soria. Con respecto a las combinaciones ganadoras, el experto recomienda sumar los púrpuras con un tono champagne, con detalles metálicos o acabados luminosos, ya que también favorecerá a cualquier color de ojos. Sobre el resto del look, depende bastante del impacto que busques. Lo más recomendable es conjugarlo con cejas y pestañas muy marcadas y labios con un toque de gloss. Pero si buscas un efecto rompedor para la noche, prueba a casar una sombra en violeta oscuro con un labial rojo mate. El impacto está asegurado.

En pasarela también hemos visto como tendencia los labios morados. "Lo habitual es pensar inmediatamente en un maquillaje gótico, típicamente punk y apto solo para la noche. Esta afirmación puede tener sentido, pero no es 100% cierta", expone el experto de Artistry. En su opinión "el efecto final depende mucho de la intensidad del color del labial y sus matices: los muy oscuros, casi negros, suelen ser más adecuados para la noche; mientras que los cercanos al lila o malva combinados con un maquillaje de ojos minimal o en tonos champagne son perfectos para el día", aclara.

En cualquier caso, al tratarse de tonalidades muy saturadas, la aplicación debe ser súper cuidadosa. Es más que recomendable usar un perfilador de labios -aunque sea en un color neutro universal- y aplicar la barra con un pincel. Además, será imprescindible que tengas los labios bien hidratados y sin grietas. Si te convence la idea, pero en tu neceser no encuentras un labial de este tono, Miguel de Soria nos da un truco: colorear los labios con un lápiz de ojos morado de mina blanda. Por último, tienes la opción de elegir un blush morado, algo que TikTok puso de moda hace algunos meses. Si tienes la piel clarita, te sentarán mejor los coloretes que tiren hacia el lavanda mientras que una tez más morena debería optar por subtonos ciruela, más oscuros. Solo tienes que elegir qué punto quieres resaltar con este color y dejarte llevar.