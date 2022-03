Estas son las razones por las que desde que descubrí el colorete en gel ya no uso otro

Porque detrás de este producto hay mucho más que elegir solo bien el tono.

UXÍA B. URGOITI

Si no tienes ningún evento especial en el que necesites brillar, lo que buscas cada mañana con tu maquillaje es el efecto buena cara. Tener un rostro con pinta de saludable ayuda mucho a subir el ánimo cuando te miras al espejo antes de salir de casa. Pues conseguirlo no es tan difícil como te imaginas, sobre todo si eres de las que echa mano del 'make up' para que te ayude en este asunto. De hecho, con lo que te vamos a contar, solo vas a necesitar un colorete para estar radiante. Ese rubor de toque infantil es un aporte de salud y frescor a tu piel que siempre favorece, pero que si está mal aplicado puede hacer el efecto contrario y hacerte parecer una de esas muñecas antiguas que dan tan mal rollo.

En este sentido, la clave para el que colorete quede lo más natural posible, por eso lo más importante es elegir bien el tono que no sea muy oscuro o ultra pigmentado. Esa es una de las razones por los que son en textura crema o gel nos han conquistado porque se funden e integran mucho mejor con nuestra piel.

Así que sí, el colorete es una pieza clave en cualquier neceser. Pero estás muy equivocada si crees que solo existe el formato polvo para que lo apliques con tu brocha, nosotras hemos empezado a usar el que viene en gel o crema y cómo cambia el cuento.

A diferencia de los coloretes en polvo, son mejor aceptados por las mejillas, y mucho más sencillos de aplicar. Además, se trata de un producto excelente para el día a día, pues con un pequeño toque consigues un rostro luminoso y saludable al instante, gracias a sus múltiples aplicaciones.

¿Cómo se aplica el colorete en crema?

Hay un truco infalible para aplicarte el colorete en crema o gel. Aunque te puedas agobiar porque estás muy acostumbrado a los de polvos, se trata de una cosa súper sencilla. Solo tienes que colocarte un poco de producto en el un dedo y aplicarlo haciendo tres puntos en el pómulo. Con el mismo dedo, expande la crema para que vaya quedando de forma homogénea por el pómulo. Finalmente, difumina bien el rubor por la mejilla para que el resultado sea totalmente natural.

Los colores en formato de crema tienen otras aplicaciones sorprendentes, se puede convertir en lo único que necesitas llevar en tu bolso para toda una mañana. Son ideales como labiales, porque gracias a su textura y fácil aplicación, lograrás un resultado muy natural, con unos labios brillantes y jugosos.

También es perfecto como iluminador si optas por un colorete en gel brillante, de un tono suave muy similar al de tu piel, aportando mucha luz a rostro. Y por último, nuestro favorito, el colorete en gel como sombra de ojos. Dando lugar a un efecto armonizado del rostro, al aplicar el mismo tono en ojos y mejillas. Luciendo un efecto buena cara rápidamente.

Estamos seguras de que una vez que pruebes este nuevo formato de colorete vas a dejar la brocha y los polvos en casita.