El maquillaje que las 'celebrities' usan para conseguir una piel perfecta es de Charlotte Tilbury (y tú también vas a querer probarlo)

Algunas como Nieves Álvarez o Georgina Rodríguez ya han utilizado estos productos y el resultado nos ha encantado.

Tamara Conde

La 79ª edición del Festival de Venecia no solo nos ha dejado un despliegue de maravillosos estilismos, entre los que ha destacado una impecable Penélope Cruz de Chanel y una Julianne Moore con transparencias, sino que también hemos podido apreciar muy de cerca el maquillaje que han llevado nuestras 'celebrities' favoritas (y nos ha sorprendido mucho). Charlotte Tilbury es el nombre que no para de resonar entre las protagonistas de la alfombra roja y es que muchas de ellas han elegido sus productos (tanto nuevos como de antiguas colecciones) para una ocasión tan especial como esta.

Es el caso de Nieves Álvarez, que ha dejado su maquillaje en manos del equipo de Charlotte Tilbury y el resultado no ha podido quedar mejor.

Una base perfecta para una piel radiante, unos polvos bronceadores y un labial con terminado mate increíble, esto ha sido, entre otras cosas, lo que ha completado el maquillaje de la modelo. Pero lo que más ha llamado nuestra atención ha sido la 'piel de bebé' que ha conseguido lucir Nieves Álvarez. Una piel hidratada, jugosa y muy luminosa. Y eso lo ha conseguido gracias al nuevo tónico de la marca, gracias al cuál no solo se consigue una piel suave y tersa sino también reducir los poros.

Carla Bruni, Isabelle Huppert o Georgina Rodríguez son otras de las 'celebrities' que han llamado la atención por su 'make up' (además de su look) y todos ellos tienen un producto estrella en común: el nuevo corrector de la firma. Se trata de un corrector hidratante de cobertura media que no solo consigue borrar las imperfecciones de la piel, sino aportar un toque de brillo y luz a la piel para conseguir un aspecto natural y saludable. Tiene un precio de 30 euros y está disponible en la web de Charlotte Tilbury.

Por su parte, el labial que ha utilizado Georgina Rodríguez se ha convertido automáticamente en un nuevo miembro de nuestra 'wishlist' y es que, además de su discreto aunque precioso color, tiene un acabado mate seductor y duradero. Su tono 'nude' es perfecto para cualquier ocasión aunque también está disponible en otros tonos.

Está claro que Charlotte Tilbury se ha convertido en una de las firmas favoritas de los maquilladores y, en consecuencia, de las 'celebrities' que lucen sus productos. Y ya no solo eso, sino que la marca británica ya está haciéndose viral en TikTok y es que son muchas las que quieren conseguir ese efecto 'glow' en su piel.