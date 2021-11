Con el uso de las mascarillas la mirada le ha ganado la partida a los labios en cuanto protagonismo en el maquillaje. Ahora las cejas son básicas en tu rostro y esto es todo lo que necesitas para maquillarlas perfectas.

UXÍA B. URGOITI

La pandemia ha cambiado muchas cosas y la llegada de las mascarillas a nuestras vidas ha hecho que nos replanteamos el maquillaje de nuestro rostro. Antes del coronavirus, los absolutos protagonistas del 'make up' eran los labios y ahora han pasado a un segundo plano para dejarle el centro a la mirada. Con esta zona de nuestra cara solemos cometer algunos errores, pero el más gordo y común es que nos olvidamos de las cejas.

Las cejas son fundamentales en una mirada, dicen mucho de ti. Además, siguen las tendencias de maquillaje y se puede decir que son las que más sufren las modas, ya que dependiendo de en qué temporada se depilan más o menos. Pero tranquila, hay productos 'beauty' que te van a ayudar a perfilarlas sin necesidad de quitarte ni un solo pelo. Toma nota de nuestro 'shopping' para lucir unas cejas perfectas.

Tinte de cejas, de Schwarzkopf

Un tinte para terminar con las canas de tus cejas. Con la edad los pelos blancos también aparecen en tu mirada. Este es un producto súper sencillo de usar con unos resultados asombrosos. Su precio es de 5,99 euros.

Acondicionador para las cejas, 'Revitabrow Advanced' de Revitalash

En realidad, no es un producto de maquillaje, se trata de una ayuda para defender tus cejas de los agresores diarios. Acondiciona las cejas para hacerlas más fuertes y así que sufran menos roturas. Su precio es de 84,74 euros.

'Make Up All In One Brow Palette' de Douglas

Se trata de una paleta que tiene todo lo necesario para tener unas cejas perfectas: tres tonos de polvo, una cera, un pincel doble y una mini pinza. No vas a necesitar nada más. Su precio es de 13,59 euros.

'Tattoo Brow Long Lasting' de Maybelline New York

Es un tinte de cejas semi-permanente que conseguirá lograr unas cejas profesionales, naturales, uniformes y sin huecos durante más de tres días. Su formato hace que su aplicación sea muy sencilla. Su precio es de 6,78 euros.

Lápiz de cejas de larga duración de Belcils

Este lápiz para tus cejas tiene la mina enriquecida con cera de árbol de Japón. Tiene un doble tono marrón para un acabado más natural en un solo trazo. Define y da forma, difumina y peina los trazos con el cepillo. Su precio es de 10 euros.

'Eyebrow Pencil' de Rimmel

Se trata de un cepillo para las cejas que las potencia y las refina. Es genial para rellenar los espacios entre los pelos o para alargar el arco de tus ojos. Su precio es de 6,28 euros.

'Precision Perfectly Defined Long-Wear Brow Pencil' de Bobbi Brown

Resistente al agua y al sudor (dato mucho más importante de lo que imaginas) este lápiz de cejas tiene la punta biselada, algo único que le permite una gran precisión a la hora de rellenar los huecos de tus cejas. Su precio es de 41 euros.

Ahora ya no tienes excusa y puedes lucir la mirada perfecta por encima de tu mascarilla.