Esta es la lista definitiva de las marcas de maquillaje 'cruelty free'

No testan en animales y, en algunas ocasiones, utilizan ingredientes veganos. ¡Apúntate los nombres!

Tamara Conde

El camino es largo y aunque aún queda mucho por hacer, por suerte, cada vez es mayor el número de personas que toman conciencia sobre un asunto muy importante: el uso de animales para crear y testar cosméticos y productos de maquillaje. Según la organización PETA (People for the Ethical Treatment Of Animals), esto ocurre con más de 100 millones de animales cada año. Sin embargo, muchas de las marcas más exitosas y vendidas del mercado ya han dado el paso y siguen una política de respeto y protección hacia los animales, utilizando, además, en algunas ocasiones, productos naturales para un compromiso mayor con el medio ambiente.

¿Cómo saber si una marca es 'cruelty free'?

Las organizaciones como PETA, Leaping Bunny o Choose Cruelty Free son algunas de las encargadas de clasificar a las marcas de belleza y maquillaje (además de los listado oficiales que tienen). Las que se consideran 'cruelty free' o libre de testeo llevan un sello en el que aparece la imagen de un conejo.

Estas son algunas de las marcas 'cruelty free' que deberías usar si aún no lo haces:

Urban Decay

Ya no solo que cuentan con productos veganos, sino que el maquillaje de Urban Decay (así como lo que reciben de proveedores y terceros) no cuenta con ingredientes derivados de animales ni testan en ellos. Además, el 15% de sus ingresos están destinados a organizaciones benéficas de animales. Un ejemplo muy bueno es el spray fijador (que todas conocemos), 'All Nighter', que está enriquecido con vitamina C y agua de cactus.

Charlotte Tilbury

La marca británica no solo destaca por maquillar a mujeres de todas las edades con sus fantásticos productos, sino que, desde hace un año, estos están certificados por Leaping Bunny Program de Cruelty-Free International. Y aunque no es 100% vegana, la marca ha dado un paso importante y promete seguir con progresos para continuar con su compromiso.

Essence

Productos de calidad a un precio asequible, así se define esta marca que en poco tiempo consiguió hacerse un hueco en el mercado. Gracias a ello, y a que es una marca 'cruelty free', Essence es actualmente una de las marcas de cosméticos más exitosas entre las jóvenes. Essence asegura que los contratos con sus clientes establecen que deben fabricar productos siguiendo la ley de la Unión Europea, que prohíbe las pruebas en animales.

Fenty

Tanto Fenty Beauty como Fenty Skin, las marcas de maquillaje creadas por Rihanna en el año 2017, son marcas que nunca testan en animales y lo aseguran, además, en su página web.

Tarte

Fue hace poco cuando Tarte llegó a España de la mano de Sephora y es que esta marca, además de la calidad de sus productos y de no testar en animales ninguno de ellos, tiene una colección de artículos veganos en los que se incluye esta máscara de pestañas. Su fórmula vegana contiene manteca de karité para un efecto protector, aceite de ricino y cera de carnauba.

H&M Beauty

Brochas veganas, pintalabios de escándalo y todo tipo de productos y cosméticos que no testan en animales, H&M apostó por el sector de la belleza hace ya unos años, y ganó por completo.