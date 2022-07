¿Quieres unos labios con volumen y jugosos? Tienes que probar estos aceites que se han hecho virales gracias a TikTok

Con brillo, color y además, son nutritivos, estos aceites para labios se están convirtiendo en el imprescindible de nuestra rutina de maquillaje.

Tamara Conde

Si eres de las que se pasa horas y horas en TikTok consumiendo vídeos de rutinas de maquillaje y recomendaciones de productos (no te culpamos, son adictivos), probablemente ya conozcas este nuevo producto que se está convirtiendo en viral. Se trata de los aceites para labios, un nuevo concepto dentro de los labiales que pretende lograr un aspecto natural de los labios, pero aportando e intensificando el volumen y brillo. Concretamente, el más exitoso que no hemos parado de ver en la red social del momento ha sido el de Dior, bajo el nombre 'Dior Addict Lip Glow Oil'. Y viendo como queda, no nos extraña que todo el mundo se haya animado a probarlo.

Lo que buscamos por encima de todo, y más ahora en verano que nuestra piel está más expuesta al sol, es que todo nuestro rostro tenga un aspecto saludable y natural. Son infinitos los trucos y consejos que hemos oído para conseguirlo con nuestra piel y es ahora, gracias a estos aceites, que nuestros labios también están hidratados, protegidos y con el aspecto jugoso que todas queremos.

Estos son los mejores aceites de labios que vas a necesitar en tu rutina de maquillaje.

Dior Addict Lip Glow Oil

El más vendido del mercado y con razón, pues este aceite para labios de Dior lo tiene todo. Protege intensamente, embellece y realza el color natural de los labios de forma duradera y no es ni pegajoso ni graso. Está disponible en varios tonos y este en concreto tiene un precio de 29,70 euros.

Lip Comfort Oil de Clarins

Clarins también tiene su propia versión de aceite de labios, en este caso con un 93% de ingredientes de origen natural. Lip Comfort Oil es un aceite con color que nutre y repara tus labios. Un cóctel excepcional de aceites que aporta a los labios un baño hidratante, nutriente, protector y reparador. También está disponible en varios tonos para que elijas tu favorito por un precio de 23,99 euros.

Estee Lauder Pure Color Envy Nighttime Rescue Lip Oil-Serum

Si no eres muy fan de los labiales y lo que buscas es una profunda hidratación, este producto es el que necesitas. Se trata de un sérum que debes aplicar por la noche y, gracias a sus aceites botánicos naturales, te despertarás con unos labios nutridos y voluminosos. Su precio es de 36 euros.

Outrageous Intense de Sephora

Este producto de Sephora aumenta el volumen de manera progresiva, día tras día. Con su textura gel muy suave pero infusionada con extracto de chile, los labios se alisan y curvan al instante y su color se realza de forma natural. Tiene un precio de 12,99 euros.