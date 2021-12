Es el pintalabios que todas las famosas aman y ahora han lanzado tres nuevas versiones, sin perder intensidad, para que deslumbres en todas las fiestas.

UXÍA B. URGOITI

Las expertas en belleza lo tienen claro, un labial es imprescindible a la hora de salir de casa, pero si lo eliges en color rojo, se trata de toda una declaración de intenciones. Sexy, atractivo, elegante, lleno de glamour... se han dicho tantas cosas sobre las tonalidades rojas que es imposible enumerarlas. Lo que está claro es que potencian la feminidad y la belleza natural del rostro de cualquier mujer.

Pero no todos los rojos son iguales y dar con el que más te guste es complicado. El labial de este tono perfecto no existe, todos tienen su lado bueno y su lado malo. Los más cálidos pueden dar la sensación de que tienes los dientes amarillos, y los que tiran hacia el marrón suelen hacer un efecto boca mini que no deseamos. Y ahora es cuando nos preguntas cuál es el que usan todas las famosas, porque todas parecen tener la dentadura perfecta y unos labios carnosos y enormes. Pues la respuesta es bien conocida, casi todos los maquilladores de las celebrities, cuando quieren triunfar con un labial rojo, usan el 'Ruby Woo' de M.A.C. Se trata del pintalabios más famoso del mundo y que en estas fechas, llenas de fiestas, es un verdadero básico.

El secreto del éxito de esta icónica barra de labios es que está creada con una fórmula matificante cremosa que no reseca, con un pigmento intenso que tira hacia el azul como subtono. Ruby Woo se ha convertido en un éxito mundial y ocupa el neceser de millones de mujeres que se han enamorado de él nada más probarlo. La prueba de que es un producto 'beauty' de culto es que se vende uno cada cuatro minutos.

Su éxito es tal, que M.A.C no quiere tocarlo, pero si ha querido crear tres nuevas fórmulas con el mismo tono y precio. La colección se llama 'Ruby's Crew' e incorpora el 'Ruby Phew!', un labial liquido con textura 'matte', que deja un acabado más mate y aterciopelado, con una duración de 8 horas.

Otra novedad es el 'Ruby New', dentro de los labiales en barra de acabado empolvado, suave, difuminado y mate que parece conseguir que los labios tienen más volumen y queda muy sutil.

Y, por último, el 'Ruby Boo', romántico, atractivo y apasionado, este pintalabios en textura mousse hidrata los labios durante 10 horas y obtiene un acabado mate ligero, con efecto suave y alisador, además de estar formulado con una mezcla vitamina E, polvos y propiedades emolientes.

Nosotras estamos completamente seguras de que el rojo de Ruby Woo es lo único que necesitas para triunfar estas próximas navidades.