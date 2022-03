Juana Acosta con maquillaje sirena y peinado rejuvenecedor es la FANTASÍA 'beauty' que merecemos esta primavera

La actriz se apunta un nuevo look de impacto a su repertorio en la antesala del Festival de Málaga.

SILVIA VÁZQUEZ

La cuenta atrás para el Festival de Málaga ya ha comenzado y, fiel a esta cita con el cine, Juana Acosta no ha querido perderse el evento de presentación que ha tenido lugar este jueves para dar a conocer todas las novedades de la edición.

La colombiana es uno de los rostros habituales de este certamen, que este 2022 cumple 25 años y que se celebrará en Málaga entre el 18 y el 27 de marzo. Ella asistirá como parte del elenco de 'Llegaron de la noche', la nueva cinta de Imanol Uribe, grabada entre España y Colombia, que narra la historia real de un asesinato y llegará a las salas el próximo 25 de marzo.

Acompañada por Paula Usero, Natalia de Molina o Kira Miró, la actriz ha posado en el 'photocall' desplegado en el Hotel Villa Magna de Madrid junto a otros rostros conocidos de nuestro séptimo arte que también participarán en el Festival. En esta galería puedes ver todos sus estilismos.

Los mejores looks de la presentación del Festival de Málaga en Madrid Ver 18 fotos

Pero centrémonos en el 'outfit' de Juana Acosta. Como la primavera está a la vuelta de la esquina, la intérprete ha escogido un LOOKAZO repleto de detalles y guiños en plena tendencia, tanto en cuestiones de belleza como de moda. Y el resultado es hiperllamativo.

Empecemos por su 'beauty look'. Creado por el maquillador Gabriel Llano, el punto clave es, sin duda, su mirada. A medio camino entre la inspiración sirena y el estilo 'Euphoria', los párpados acaparan todo el protagonismo con un ahumado en un tono azul luminoso, potenciado con mucha máscara de pestañas (especialmente al final de ojo "para darle forma gatuna y profundidad") y con un delineado de la línea de agua con un lápiz nude. "Eso aporta un plus de luz y agranda el ojo", explica el 'make up artist'.

Su semirrecogido tirante, con 'efecto lifting', aporta "sofisticación con un toque cool" y es capaz de restar años del rostro. Para recrearlo lo más importante es "elegir bien la altura, justo en la coronilla, lo que estiliza mucho el rostro y la mirada", recomiendan.

- Juana Acosta, la princesa colombiana de los Premios Goya 2022

- El vestido vintage de Juana Acosta para su look de noche más cañero

Mención aparte merece su vestuario, compuesto por un top ajustado cuajado de 'cut outs' que conforman un original escote fantasía. Un pantalón bombacho (del mismo estilo al que eligió para el estreno de 'El perdón', un espectáculo con el que ha vuelto a bailar sobre los escenarios 30 años después de haber colgado las zapatillas) y unas sandalias de Jimmy Choo redondean el conjunto.