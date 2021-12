Por fin han inventado el 'eyeliner' con el que hacerte la raya del ojo es algo FÁCIL

Te va a permitir hacer el trazo como quieras de grosor e incluso que te atrevas con un 'floting eyeliner'.

UXÍA B. URGOITI

Con la llegada de la Navidad nosotras ya estamos pensando en qué vestido vamos a lucir en nuestras citas navideñas, ya que tenemos las cinco claves que necesitamos para triunfar en todas ellas. Pero no solo dejamos planeado ya nuestro 'look', con todos los accesorios incluidos, sino que también sabemos perfectamente nuestro maquillaje, que nos vamos a hacer en cada una de las noches de gala de las que vamos a disfrutar. Y este año estamos especialmente felices porque por fin vamos a poder incluir en nuestro 'make up' un elemento que no conseguíamos hacer bien, que siempre terminaba siendo un desastre y el que es tendencia en cualquiera que se precie y más en estas fechas, estamos hablando de la raya del ojo.

No importa de qué tipo estemos hablando: más fina, más gruesa, alargada, cortita... Siempre terminaba teniendo que desmaquillarme los ojos para volver a maquillarlos e intentar una y otra vez que por lo menos, los dos salieran igual. Pero era como una misión imposible. Hasta que nos hemos dado cuenta de que nuestro mal pulso y la incapacidad para hacer dos rayas iguales también tiene mucho que ver con el 'eyeliner' que usemos. Los hay de mil tipos, en formato de lápiz, con mina retráctil, con punta flexible... Pero creemos que nosotras hemos encontrado el perfecto, se trata del 'The 24H Pen Eyeliner' de 3Ina Makeup.

Lo que lo hace diferente a todos los demás que hemos probado es la punta del pincel, súper flexible y fina, que nos recuerda a los rotuladores de punta fina que nos encantaban en el colegio. Esta forma permite usar el 'eyeliner' para que haga una traza fina o si lo pasas dos veces, que sea súper gruesa. Queda un ojo natural y con un toque delicado. Pero si quieres animarte a hacerte un 'floting' también es perfecto, porque se maneja súper fácil. Además, como con cualquier pincel, se puede ver que está formado por multitud de pelitos flexibles que se adaptan al movimiento a la hora de hacer el trazo pero permiten firmeza a la hora de dibujar el delineado.

Otra de las cosas que nos ha enamorado de este producto es la intensidad del negro y que aguanta 24 horas. Resiste a roces, humedad y hasta que te rasques el ojo. Además, parece que el pincel siempre lleva la cantidad exacta de producto, por lo que no se te va a hacer la doble raya cuando abras el ojo y te des cuenta de que lo has hecho antes de que se secara.

Y por si fuera poco, tiene un precio de 14,95 euros. ¡Chollo 'beauty' a la vista!