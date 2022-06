'Green Edition' el maquillaje sostenible de Maybelline New York

Porque la revolución verde también llega a nuestro neceser de maquillaje y no puedes ser la última en ponerte al día.

UXÍA B. URGOITI

Las marcas de moda y belleza están empezando a tomarse muy en serio el tema de la sostenibilidad en sus productos. Las clientas empezamos a mirad las etiquetas y a preocuparnos por los procesos de producción que ha tenido un vaquero que lucimos o un labial que nos aplicamos. Así que las marcas que no se pongan las pilas en el tema del respeto al medio ambiente lo van a tener complicadísimo en el futuro. Este no será el caso de una de nuestras firmas de maquillaje favoritas, Maybelline New York, que acaba de lanzar su colección 'Green Edition' precisamente pensando en no quedarse atrás en la carrera verde de la sostenibilidad.

Se trata de la su primera línea de maquillaje sostenible y responsable. Una colección que reafirma el compromiso de la marca con el medio ambiente a través de productos altamente eficaces y naturales, con fórmulas veganas de cuidado que concentran más del 70% de ingredientes de origen natural.

Por ahora no se trata de una colección muy extensa e incluye la base con color 'Superdrop', que integra aceites de jojoba y marula, ofreciendo una cobertura ligera y modulable para un resultado natural; la máscara de pestañas 'Mega Mousse', con manteca de karité para un resultado ligero y con un extra de volumen; y un bálsamo labial con color que aporta hidratación y cuidado al instante gracias a su fórmula con vitamina E, antioxidantes y manteca de mango.

No se trata de una colección en la que la marca diga que es sostenible y nosotras tenemos que creérnoslos, el caso es que 'Green Edition' tiene el certificado 'Cradle to Cradle', una de las medidas de sostenibilidad de productos más avanzadas del mundo, que evalúa el rendimiento medioambiental y social de los productos, incluyendo todos los aspectos de su diseño y fabricación.

Pero el movimiento de esta marca, uno de los gigantes del mundo del maquillaje, por eso la importancia que tiene lo que están haciendo, va más allá de una simple colección. Maybelline ha decidido aceptar un reto, un desafío verde al que han bautizado: 'Conscious Together' con el fin de hacer más responsable y comprometido su modelo de negocio. Y con ello se han marcado tres objetivos:

'Conscious Packaging': Todos los envases de plástico de Maybelline serán de plástico 100% reciclado. 'Conscious Production': En 2025 nuestras fábricas serán neutras en carbono gracias a la eficiencia energética y utilización de energía 100% renovable. De cara a 2030, se reducirán las emisiones de carbono de todo el ciclo de vida del producto en un 50%. 'Conscious Formula': El 95% de los ingredientes serán de origen biológico, derivados de minerales abundantes o de procesos circulares.

Nosotras estamos felices con la idea y ya hemos empezado a usar 'Green Edition'.