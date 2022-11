Las celebrities son expertas en lanzarse a la piscina con las tendencias de belleza y convertirlas en objeto de deseo para el resto de los mortales. Esto es precisamente lo que ha pasado con el último look de maquillaje de la modelo que te sorprenderá.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La gala anual de los premios otorgados por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) reunió hace solo unos días en Nueva York a numerosos rostros conocidos del mundo de la moda, el cine y la música para reconocer, entre otros, el trabajo de Kim Kardashian por haber sabido innovar con su marca Skims, el de Law Roach como estilista del año por el perfecto tándem que forma con la elegante Zendaya, y el de Lenny Kravitz, quien ha sido nombrado Icono de la Moda 2022 de CFDA.

Por la alfombra roja también pudimos ver desfilar a Gigi Hadid, quien apareció vestida con un look de Thom Browne en el que la mezcla de tejidos y estampados era la gran protagonista.

Sin embargo, lo que más nos llamó la atención de su outfit no fue la ropa, sino el maquillaje, concretamente el labial gris que lució con muchísima elegancia, despertando nuestras ganas de hacernos con un tono similar y empezar a usarlo también. Los maquilladores Patrick Ta y Akina Shimizu fueron los responsables de crear este look de maquillaje tan diferente y original en Hadid, y aunque de momento no sabemos cuál es el pintalabios exacto que se usó en el look, sí que hemos encontrado uno muy similar para que puedas recrear su estilo.

El Pintalabios Mate Suede Matte Lipstick de NYX Professional Makeup en el tono 21 Smudge Me es perfecto para conseguir un labio gris tan favorecedor como el de Gigi, ya que es súper suave y ligero, y proporciona un acabado mate y una cobertura total en tus labios. Además, tiene una textura cremosa que envuelve tus labios dejando un acabado empolvado, perfecto para los looks de otoño invierno que se avecinan.

Volviendo al look de la modelo, el maquillaje es la combinación perfecta con el llamativo color de pelo rubio platino que luce desde hace un tiempo, y el elegante moño peinado hacia atrás que la estilista Laura Polko preparó para resaltar las joyas de las orejas y la nariz de Gigi Hadid. Y tú, ¿te atreves con el pintalabios gris?